Nordjyske Tester: Biografer til enhver type

NORDJYLLAND: Så er det (endelig!) vinterferie, og mens mange drager mod sneklædte østrigske alper eller solskinsstrande i Spanien, er vi også mange, der af den ene eller anden grund bliver her i Nordjylland. Og selvom det umiddelbart er nemt at falde i misundelsesfælden og kigge længselsfuldt mod venner og kollegaer med pakkede kufferter, kan man faktisk også få nogle ganske glimrende ferieoplevelser her i landsdelen.

En vinterferieklassiker, hvor de fleste kan være med uanset vejrforhold, er en tur i biografen, og i denne omgang af Nordjyske Tester har vi derfor bevæget os indenfor i den mørke sal med det store hvide lærred.

Der findes mange forskellige biografer i Nordjylland, men da vi ikke har haft mulighed for at teste dem alle, har vi udvalgt en repræsentant fra tre forskellige kategorier: den kulturelle nichebiograf, den lille lokale biograf og den store kommercielle biograf.

Den kulturelle niche

Biffen Nordkraft, Aalborg Foto: Nordkraft

Lad mig slå det fast med det samme: Biffen i Nordkraft i Aalborg er ikke helt ligesom andre biografer. Der er et begrænset udvalg af prisvindende film, som jeg aldrig har hørt om, sofaer og borde inde i salen, og så er den klassiske popcornduft skiftet ud med en duft af friskbrygget kaffe og hjemmebag.

Det er et hyggeligt og intimt sted med søde frivillige ekspedienter, fornuftige priser og kun 16 minutters lokale reklamer og forfilm. Til gengæld kan både udvalget af film og godter beskrives som voksent, og hvis man går efter en familievenlig oplevelse med professionel service, hvor ekspedienten ikke giver den lunkne læskedrik en rystetur, inden den åbnes, er det nok ikke Biffen, man skal gå efter.

Så er du en ægte filmnørd, der er til en varm og autentisk oplevelse, sætter smalle europæiske kunstfilm over Hollywoods mainstream og foretrækker at hygge med specialøl eller kaffe frem for popcorn, er Biffen nok lige noget for dig.

Den lille lokale

Kinorevuen i Skørping. Foto: Lotte Kjær

Tør man bevæge sig lidt udenfor storbyen, findes der flere små lokale biografer – en af dem er Kinorevuen i Skørping. En lille biograf drevet af frivillige lokale ildsjæle med blot to sale og mellem to og fire forestillinger om dagen.

Selvom filmudvalget og spilletiderne er meget begrænset, spænder filmene dog bredt mellem store populære titler og mere smalle kulturelle film, og trods den lille størrelse er der faktisk et overraskende bredt udvalg af godter – lige fra specialøl og chokoladebarer til sodavand, bland-selv-slik og popcorn. Oplevelsen i salen er som i enhver anden større biograf – reklamer og forfilm varer dog kun 14 minutter, og priserne på både billetter og godter er i den lave ende. Kinorevuen er på den måde lidt en mellemting mellem den kulturelle og den kommercielle biograf.

Er du derfor en lokalpatriot, som vil støtte op om kulturlivet uden for storbyen uden at gå på kompromis med kvaliteten, men til gengæld er villig til at betale prisen ved at have meget begrænsede valgmuligheder, er Kinorevuen i Skørping et fremragende sted.

Den store kommercielle

Nordisk Film i Kennedy Arkaden, Aalborg. Foto: Lotte Kjær

Så bliver der skruet op for størrelse, luksus og de klassiske Hollywood-vibes! Her bliver der ikke gået på kompromis med noget – hverken filmudvalg, antal spilletider, lækkerier eller komfort.

Kennedy-biografen er for nylig blevet gennemrenoveret med inspiration fra filmens guldalder, og det klæder virkelig loungeområdet, der shiner på den æstetiske front. Inde i salen er alle sæderne skiftet ud med store luksuriøse lænestole, hvor oplevelsen næsten bliver lidt for behagelig og intim, når sidemanden læner sig tilbage samtidig med dig, og I så ligger der side om side. Reklamer og forfilm er med hele 22 minutter testens klart længste, og samtidig er billetpris og pris på slik og sodavand den dyreste.

Er du et luksusdyr og villig til at betale lidt ekstra for et kæmpe udvalg, flere muligheder, æstetik og komfort, synes jeg helt sikkert, at du skal tage ind i Nordisk Film Biografer i Kennedy-arkaden.

Den endelig konklusion

Vil du i biografen i vinterferien, er det altså først og fremmest en god idé at finde ud af, hvilken type du er. Er du den kulturelle type, der vægter autenticitet, kunst og specialøl højt? Eller den lokalpatriotiske type, der går efter kvalitet for pengene og ellers tager, hvad der er? Eller måske er du luksusdyret, der gerne betaler lidt ekstra for en lækker, æstetisk oplevelse, hvor du kan vælge det, du gerne vil have.

Den endelige konklusion må være, at Nordjylland har en biograf til enhver type.