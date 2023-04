Nordjyske Tester: Her er fire naturskønne picnicsteder

Det er forår – og endelig viser vejret sig fra sin gode side med temperaturer, der når op på den gode side af 15 grader. Og hvilken bedre måde at fejre det på end med en hyggelig picnic under åben himmel? I denne uges udgave af Nordjyske Tester har vi samlet fire naturskønne picnicperler i Nordjylland, der alle har hver sin unikke charme. Så støv picnickurven af, smør en madpakke, og lad os tage på en tur rundt til de bedste picnicsteder, Nordjylland har at byde på.

Rhododendronparken

Rhododendronparken Foto: Trine Kristensen

Picnicturnéen starter i Rhododendronparken i hjertet af Brønderslev. Parken er blandt de største af sin slags i Nordeuropa, og med sine mere end 10.000 planter er det ikke svært at forstå, at parken er blevet et ikonisk vartegn for byen. På Tripadvisor har Rhododendronparken fået hele 4,5 ud af 5 stjerner, så trods det mormor-klingende navn, er jeg altså ikke den eneste, som synes, at den er et besøg værd.

Rhododendronparken har åbent året rundt og har desuden flere sæt med bord og bænke, som netop gør den perfekt til en hyggelig picnictur i det fri.

Rebild Bakker

Rebild Bakker Foto: Kim Daniel Fabricius

I det næste bud begiver vi os sydpå og krydser Limfjorden. Vi skal nemlig en tur til Rebild Bakker – endnu et skønt picnicsted, hvis du spørger mig. Rebild Bakker er et smukt, kuperet landskab ved Skørping med lyngklædte bakker og adskillige udsigtsposter. Netop de høje bakker, der er oplagte til en god vandretur, kan hurtigt sætte gang i appetitten, og så er det jo godt, at der er mange gode steder i bakkerne, hvor I kan slå jer ned og nyde frokosten.

Og hvis du ikke lige er den mest erfarne kok, kan man i området omkring Rebild Bakker heldigvis også finde flere spisesteder, hvor man kan forsyne sig og dermed slippe for at bakse med madpakken. Hvis du kommer i august, vrimler det også med blåbær.

Lodbjerg Fyr

Lodbjerg Fyr i Thy Foto: Gitte Birkelund Dons

Så springer vi videre til Lodbjerg Fyr, som med sin enestående udsigt over hederne er en af Nationalpark Thys perler. Efter et besøg i det 35 meter høje fyr eller en rask gåtur i den omkringliggende natur er der flere steder i området, hvor madpakken kan nydes. Har I børn med, som måske ikke gider at sidde stille alt for længe, kan I slå lejr i Hønsehuset, hvor der er mulighed for at børnene kan tegne, samtidig med, at I kan nyde jeres medbragte mad. Bliver det køligt hen mod den sene eftermiddag, eller hvis du – ligesom jeg selv – bare er lidt af frossenpind, kan I tænde op for brændeovnen og sprede lidt ekstra hygge!

Lodbjerg Fyr har åbent fra klokken 7-21 og for bare 30 kroner, kan I få lov til at nyde udsigten fra 35 meters højde.

Stranden ved Løkken

Klitterne ved Løkken Strand Foto: Kim Daniel Fabricius

Når det gælder naturskønne steder i Nordjylland, kan jeg umuligt komme uden om Vestkysten. Et af de steder, man bare må besøge, er Løkken – også når det gælder picnic. Her kan I slå jer ned blandt klitterne eller langs stranden og nyde den fantastiske udsigt over Vesterhavet. Løkken er også en by med en charmerende atmosfære, der emmer af feriestemning, og hvis du ikke allerede glæder dig til sommermånederne, kommer du helt sikkert til det.

Skriger den søde tand efter lidt ekstra forkælelse efter madpakken, kan jeg kun anbefale, at man kombinerer sin picnic med et besøg i Bolcheriet eller et af Løkkens mange lækre ishuse. Det er i hvert fald en fristende mulighed, som jeg selv har svært ved at sige nej til.

Den endelige konklusion

Uanset om du er på udkig efter det perfekte romantiske picnicspot med din bedre halvdel, en sjov udflugt med vennerne eller en hyggelig familietur, så har Nordjylland noget at byde på, når det kommer til gode picnicsteder. De fire ovenstående bud er unikke på hver deres måde, men de har én ting til fælles; de byder alle på smukke, naturrige omgivelser, der udgør den perfekte ramme for en hyggelig picnic i det fri.