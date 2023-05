Nordjyske Tester: Hold på hat og mundvand: Her får du Nordjyllands lækreste flødeboller

Flødebollen har fået en renæssance – og i denne uge smager vi på sagen.

Glem alt om grynet chokolade, kedeligt skum og en bund, der mest af alt minder om et tørt alterbrød. I dag består flødeboller i langt højere grad af marcipanbunde toppet med tæt skum og et tykt, lækkert chokoladeovertræk, der afgiver et knæk, så fuglene synger.

I denne uges Nordjyske Tester bliver der smagt på flødeboller fra tre populære flødebolleproducenter, der forhandler deres små (eller store) guldklumper rundt omkring i Nordjylland.

Chokoladekurven i Thy

Stort udvalg hos Fru Ronne. Foto: Lotte Kjær

Tour de flødebolle starter hos den hyggelige Aalborgbaserede specialforretning Fru Ronne, som er én af de 11 nordjyske forhandlere af flødeboller fra Chokoladekurven i Thy. I forretningen var der hele 12 spændende varianter, og jeg endte med at vælge en ”Twix” med kiksebund og karamel, en almindelig og en med saltkaramel. Flødebollerne koster 25 kr. per styk. Nogle vil nok mene, at det er en smule dyrt for en flødebolle – og jeg er til dels enig – men jeg er villig til at hoste op, hvis den smager, så fuglene synger.

Og ja, det føles faktisk lidt, som om fuglene synger, når man tager en bid af godterne fra Chokoladekurven. Der er ingen tvivl om, at der er kælet for ingredienserne. Flødebollerne har et tykt lag chokolade med en god temperering, som resulterer i et lækkert knæk. Skummet er luftigt og har en god sødme. Udseendet fejler heller ikke noget. Der er lidt buler hist og pist, men det bekræfter bare, at den er hjemmelavet.

Bunden er også god, især den med kiks, som giver et godt, knasende modspil til det luftige og bløde skum. De to andre står på en velsmagende marcipanbund med god tekstur.

Prisen taget i betragtning fortjener Chokoladekurvens flødeboller fire stjerner.

Lagkagehuset

En kæmpe krabat fra Lagkagehuset. Foto: Lotte Kjær

Testens anden flødebollepusher er Lagkagehuset, som har fem butikker i det nordjyske. Her koster en flødebolle også 25 kr., men kigger vi på volumen, får du her meget mere flødebolle for pengene. Dét er nordjysk! Hos Lagkagehuset er udvalget mindre. I montren stod de almindelige, dem med (masser af) kokos og dem med karamel. Jeg snuppede en af hver, og lad mig bare smide svesken på disken med det samme: Det var "love at first bite".

Udover størrelsen, som gør flødebollen til et helt måltid i sig selv, er den betrukket med et tykt lag chokolade, der giver det perfekte knæk, når man tager en bid. Mmh! Skummet er også helt sublimt med sin cremede og luftige konsistens. Mit eneste forbedringspunkt er bunden. Det er et plus, at den er af marcipan, men den er bagt. Jeg er med på, at det fremtoner smagen, men det gør den også til en lidt sej fornøjelse, der sidder fast i tænderne. Når det er sagt, lyder konklusionen stadig, at Lagkagehuset uden tvivl laver flødeboller efter min smag – men spis den gerne på tom mave, for det er en ordentlig krabat, du får her.

Aalborg Chokoladen

Inden for hos Aalborg Chokoladen, hvor chokoladerne ligger sirligt i montren. Foto: Lotte Kjær

Hos Aalborg Chokoladen rummer udvalget syv forskellige slags. Her kan du enten købe små delikate flødeboller, som kan spises i én bid, eller en lidt større, men aflang variant. Forestil dig en flødebolle forklædt som en træstamme. Det er faktisk lidt af en genistreg med den innovative form, som gør den nemmere at spise på en appetitlig måde, og sikrer at man får chokolade, skum og bund i hver bid. Som et ekstra plus undgår du også den klassiske og lettere akavede situation, som kan opstå, når det går op for dig, at du har piskede æggehvider på næsen.

De små med mango og passion har en god smag, men det var desværre en lidt kedelig oplevelse at skære dem over, fordi skummet var kollapset. Da jeg skar de aflange over, var oplevelsen en helt anden. Skummet, med en lækker smag af lakrids, udfyldte hele chokoladeskallen, og det var let og luftigt. Bortset fra smagen af lakrids var den egentlig ret klassisk. Det skyldes formentlig, at skummet var lettere end testens forrige.

Aalborg Chokoladen har en smuk chokoladebrun butik i Aalborg centrum, men har også flere forhandlere i Nordjylland, så de er lette at få fat i. En kasse med seks miniflødeboller koster 65 kr., og det samme gælder en kasse med tre aflange flødeboller.