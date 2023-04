Nordjyske tester: Her er de bedste steder at gå under jorden i Nordjylland

Påsken er over os, og selvom vi havde håbet, at helligdagene bød på plus ti grader, er det desværre ikke sådan landet ligger – i hvert fald ikke her i ”Nordjyllandet”. Heldigvis har vejret ingen betydning, når man befinder sig under jorden, og derfor er vi i denne udgave af Nordjyske Tester gået under jorden – ikke for at skjule os for myndighederne (hvis nogen skulle spørge) – men for at teste tre underjordiske oplevelser, som du kan udforske med familien.

Thingbæk Kalkminer

Den første underjordiske oplevelse finder vi hos Rebildcentret få kilometer fra Skørping, hvor jeg både besøger Thingbæk Kalkminer og Rebildcenterets koldkrigsmuseum.

Jeg må indrømme, at sloganet ”kalk, kunst og kold krig” ikke taler til mit generelle interessefelt, men jeg er positivt overrasket. Det er ikke kalkminerne, der overrasker mig, men derimod koldkrigsmuseet. Forstå mig ret – kalkminerne er en smuk og spændende oplevelse, og hvis du er vild med gipsskulpturer, er det en oplagt mulighed for at spare en tur til Glyptoteket i København. Men det, der virkelig vækker min interesse, er koldkrigsmuseet i den tilstødende bygning.

I museet er der fri leg for alle børn – og pilfingre, som jeg selv. Her må du nemlig røre ved alle genstande. For mig er der ikke noget kedeligere end at gå på et museum, hvor samtlige genstande er plastret til i ”rør mig ikke”-skilte, så det er et stort plus. Museets fokus på den kolde krig udspringer af naboskabet til atombunkeren, Regan Vest, og udstillingerne har både et lokalt og internationalt fokus.

Rebildcenteret har åbent alle dage i påskeferien fra kl. 10.00-17.00.

Gråbrødrekloster Museum

Gråbrødrekloster Museet er et underjordisk museum, der ligger tre meter under Algade inde midt i Aalborg. Måske har du set indgangen på en shoppingtur, det er nemlig en elevator, som er placeret lige uden for indgangen til Salling.

Museet indeholder ruiner fra klosteret, skeletter fra kirkegårdene og andre fund fra vikingetiden og middelalderen i byen. Det er ikke så stort, men det giver et godt indblik i fortidens Aalborg, og så er det lidt spøjst at tænke på, at man befinder sig lige under én af Aalborgs travleste gågader.

Jeg må indrømme, at jeg synes, museet er en smule envejskommunekerende. Alle informationerne skal læses på infoskilte, og det sætter en naturlig aldersgrænse – og for mit vedkommende også interessegrænse. Museet ville nok kunne tiltrække flere yngre gæster, hvis der var mere interaktion med kunsten.

Gråbrødrekloster Museum har åbent alle dage fra kl. 08.00-20.00.

Bunkermuseet i Hanstholm

Kunne du tænke dig at se, hvordan 90 tyske soldater boede i årene 1940-45? Så sæt GPS’en til Hanstholm, hvor bunkermuseet både byder på en overjordisk udstilling om 2. verdenskrig og en tur i en af tyskernes største bunkere på dansk jord.

Turen i bunkeren er både rørende og skræmmende. Her får du et autentisk indtryk af livet i bunkeren, hvor du får mulighed for at gå ind i de oprindelige fællesbade og se, hvordan soldaternes værelser så ud. Nu vil jeg ikke røbe for meget – men privatliv var der ikke meget af. Hvis der er godt vejr, kan man også tage en spadseretur på vandrestierne i det store naturareal, så man får set nogle af de mindre bunkere, der ligger i området.

Generelt er bunkermuseet i Hanstholm en stor oplevelse, der meget fint formår at mikse en ny museumsbygning med en oldgammel bunker. Sæt gerne mindst to timer af, så der er tid til det hele.

Museet har åbent alle dage fra kl. 10.00-16.00.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

5









Den endelige konklusion

Nordjylland er fyldt med spændende og historiske oplevelser, og i denne uges artikel har vi fokuseret på tre forskellige steder, som hver især har noget interessant at byde på. Min absolutte favorit er Bunkermuseet i Hanstholm, som giver en unik kombination af museum og autentisk bunkeroplevelse, men jeg vil også gerne slå et slag for Rebildcenteret, som kombinerer miner og ”rør ved alt”-museum. Hvis du derimod ønsker en mere rolig og fordybende oplevelse, der går tilbage til vikingetiden, så vil jeg anbefale Gråbrødrekloster Museum i Aalborg.