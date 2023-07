Nordjyske Tester: Palmer, bølger og bilparkering: Her er Nordjyllands bedste strande

Juli er for mange synonym med sommerferie, og selvom temperaturerne over flere omgange har været på plus 20 grader i det nordjyske, er det først nu, hvor ferien er skudt i gang, at vi rigtig har tid til at suge det danske sommervejr til os. Og hvilken bedre måde at gøre det på end en hyggelig tur på stranden?

I Nordjylland er der et væld af muligheder, når det kommer til badestrande. Uanset om du fortrækker den rolige og lavvandede østkyst eller vindblæste vestkyst med høje bølger, er der noget for enhver smag. I denne uges udgave af Nordjyske Tester tager vi på en sand strandjagt nord for fjorden for at finde de allerbedste af slagsen – så du ikke behøver at få mere sand mellem tæerne end højst nødvendigt!

Blokhus Strand

Vi begynder vores tour de strand med den nok mest besøgte strand i Nordjylland; Blokhus Strand. Med sit klare vand, maleriske landskab af klitter og en bred, hvid sandstrand, indtager den uden tvivl en plads blandt toppen af Nordjyllands mest fantastiske strande.

Hvad, der gør Blokhus Strand unik, er, at du som et af de få steder i Danmark har mulighed for at køre bilen direkte ned på første parket og parkere på stranden. Du kan derfor roligt fylde bilen op med lækre forfriskninger, diverse campingmøbler og oppustelige badedyr uden at bekymre dig om at skulle slæbe det hele frem og tilbage. Med sin generøse bredde og rummelighed er Blokhus Strand også det perfekte sted at tage din firbenede ven med. Ifølge Dyrenes Beskyttelse er hunde generelt velkomne på de danske strande, så længe de er i snor i perioden april til september.

Og der er mere endnu. Blokhus Strand ligger et stenkast fra Blokhus Centrum, hvor du kan finde alverdens hyggelige cafeer, ishuse og shoppingmuligheder. Alt i alt er rammerne på plads til den ultimative strandtur for hele familien.

Bisnap Strand

Den næste strandperle finder vi langs østkysten, nærmere bestemt Bisnap Strand. Stranden, der strækker sig cirka seks kilometer fra Hou til Bisnap, er tidligere blevet kåret som Nordjyllands bedste og mest børnevenlige strand af Jyllands-Postens læsere. Og tro mig, børn (og voksne) får noget at juble over her! Med lavvande og en lækker, hvid sandstrand er der masser af plads til leg og frihed ved vandkanten.

Bisnap Strand skiller sig desuden ud fra andre strande, da det er en såkaldt barrekyst, hvor sandet vokser år for år. Det betyder, at man på stranden kan finde en masse miniøer og laguner. Derfor kan du altså være heldig at få din helt egen personlige badeø, mens du er der – og hvem har ikke altid drømt om det?

Generelt har østkysten en oplagt strandstrækning for børnefamilierne, men det rolige vand gør det faktisk også oplagt til SUP (Stand Up Paddel; en vandsport med et oppusteligt surfbræt og en åre). Er du den børneforskrækkede type, der godt tør gå længere ud end til navlen, bør du nok i stedet overveje en tur til Vesterhavet, hvor bølgerne er vilde, og du kan slå dig ned på en ugeneret plads i klitterne.

Palmestranden i Frederikshavn

Vi begiver os nu mere nordpå til Palmestranden ved Frederikshavn. Navnet siger det hele - her er sommerstemningen helt i top! Du troede måske ikke, at palmer kunne eksistere i Danmark, men der tog du fejl. Om sommeren bliver de smukke palmer nemlig flyttet fra kommunes store drivhuse og plantet på Palmestranden, som nok er det tætteste, vi kommer på en ægte sydlandsk ferie nord for fjorden.

Hvis du ikke bare vil ligge og dase den på en af strandens mange liggestole, kan du udfordre familien i en omgang beachvolley eller slentre langs vandkanten, mens du kigger på de smukke sten og muslingeskaller.

Og når sulten melder sig (eller rettere sukkertrangen – who are we kidding?), kan I forkæle jer selv i Palmestrandens Ishus, hvor der blandt andet serveres isvafler med hjemmelavet guf. Ikke dårligt!

Klitmøller Strand

Det sidste bud i denne omgang er stranden ved Klitmøller, der ligesom Blokhus Strand ligger ud til Vesterhavet. Klitmøller Strand er nemlig berømt for sine blæsende vinde og imponerende bølger, og derfor er det heller ikke mærkeligt, at området går under navnet Surfers Paradise, ligesom området syd for Brisbane i Australien. Selvom der måske ikke er lige så varmt i Klitmøller som Brisbane, men til gengæld er der heller ingen hajer i farvandet.

Et lille tip er dog at være en smule forsigtig, hvis du vil prøve kræfter med de store bølger, da havet kan have en stærk strøm. Hvis du, ligesom jeg selv, er en mindre risikovillig type, kan du også nyde synet af de mange surfere, mens du slikker sol i vandkanten – det er både underholdende og knap så angstprovokerende!

Den endelige konklusion

For at opsummere har både vest- og østkysten mange smukke strande, hver med deres eget unikke særpræg. Dog kan vi med sikkerhed sige, at hvis I er en børnefamilie på tur – eller bare er på udkig efter et stille og roligt sted at slappe af – så bør I sætte kursen mod østkystens strande. Men hvis I derimod elsker bølger, vind i håret og lange gåture langs betagende klitlandskaber, er vestkystens strande uden tvivl et besøg værd.