Nordjyske Tester: Spritz, twist og zing: Her er de bedste sommerdrinks

Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og for nogle (jeg nævner ingen navne) betyder det, at man kan sidde med en farvestrålende cocktail i hånden kl. 13 uden nogen løftede pegefingre eller rynkede bryn. Ikke at jeg har testet det, selvfølgelig – endnu.

I denne udgave af Nordjyske Tester har vi nemlig sat os for at undersøge, hvilken drink der egner sig bedst til en solrig og varm feriedag. I den forbindelse har vi besøgt et udpluk af Aalborgs caféer og spurgt, hvad de ville anbefale, hvis man var på udkig efter en sommerdrink.

Sommerklassikeren: Aperol Spritz

Den første drink er sommerklassikeren over dem alle, nemlig Aperol Spritz. Det er den, vi får serveret, da vi besøger restaurant TraPo på C. W. Obels Plads. Den ser flot og elegant ud i et smalt glas med stilk, farven er frisk orange, og pynten afspejler den enkle og gode smag. Med kun fire ingredienser – aperol, spumante, danskvand og appelsin – er den nemlig på én gang simpel og sprudlende i smagen.

Er man ikke til de hvinende søde og komplekse drinks, er det her et godt valg. Den er frisk, læskende og en lillesmule syrlig. Og så kan jeg godt lide, at man med en klassiker som denne ved, hvad man får, når man bestiller den. Den passer perfekt til de rigtig varme sommerdage med smæk på solen, hvor det eneste man kan overskue er at sidde i skyggen i gårdhaven med en iskold drink.

En Aperol Spritz koster 89 kr. hos TraPo.

Klassikeren med et twist: Hindbær Mojito

Den næste drink bliver indtaget på Caféministeriet på Mølle Plads i Aalborg, og her får vi anbefalet en klassiker med et twist i form af en Hindbær Mojito. Den lyserøde drink ser virkelig lækker ud i et lavt krystallignende glas med frysetørret hindbærdrys og et grønt mynteblad på toppen. Er man en selverklæret nordjysk mande-mand, der er bange for at blive set med en lyserød drink i hånden, vil jeg bare sige, at man altså går glip af noget.

Smagen balancerer perfekt mellem det syrlige og det søde med både limeskiver og rørsukker, der indimellem knaser let mellem tænderne (uden at det bliver for meget), og mynten giver den en skarp og frisk kant, som klæder det syrligt-søde. Jeg forestiller mig, at den vil være skønt selskab på en lun sommeraften, hvor den kan sparke smagsløgene i gang, så man kan danse hele natten.

En Hindbær Mojito indeholder rom, rørsukker, hindbærsirup, mynte, lime og danskvand og koster 79 kr. hos Caféministeriet.

Den anderledes: Aalborg Stang

Det tredje sted er … Det Tredje Sted, som ligger i Bispensgade, som er én af Aalborgs populære gågader. Her bliver vi anbefalet at prøve en lidt anderledes sommerdrink: en Aalborg Stang, som skulle være det nordjyske bud på en Københavnerstang-is (tilsat et skvæt alkohol eller to). Den har en flot gul farve med en kant af blødt skum, og så er den toppet med en kandiseret blomst og frugt.

Smagen er lækkersød og minder meget om isen, men er både en anelse mere frugtig og cremet, og den mørke rom klæder den lyse zing-agtige ananassmag, så der bliver en fin harmoni. Blandingen af den søde rom, citronlikør og bourbonvanilje leder næsten tankerne hen på slik eller kage, hvilket bestemt ikke er dårligt i min bog – tværtimod. Den kan sagtens erstatte en eftermiddagsis eller dessert.

En Aalborg Stang indeholder mørk rom, limoncello, ananas, bourbonvanilje og citron og koster 99 kr. hos Det Tredje Sted.

Konklusion

Hvilken sommerdrink du skal gå efter, kommer an på situationen. Har du brug for noget frisk og læskende, der ikke er for komplekst og sødt, er Aperol Spritz det klassiske og sikre valg. Er du derimod på udkig efter noget med flere nuancer og smagsoplevelser – og er du ikke bange for lyserød – er mojito med et twist af hindbær et godt bud. Er du ikke kun tørstig, men også lidt lækkersulten (hvem har ikke været der), vil jeg anbefale, at du prøver en Aalborg Stang, som efter min mening i den grad sparker københavnernes alkoholløse (læs: semi-tamme) version til hjørne.