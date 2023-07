Norsk landstræner skifter til AaB

FODBOLD:AaB har tegnet kontrakt med den 44-årige nordmand Mathias Haugaasen som assistenttræner i den nordjyske klub. Han tiltræder mandag 3. juli, og kommer fra en stilling til U/20 landstræner i Norge. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Nordmanden har tidligere også været assistenttræner for både U/20- og U/21-landsholdet i hjemlandet samt assistenttræner i Bryne FK og Grorud IL, ligesom han blandt andet også har været scout for Manchester United F.C. og har en ph.d. i Coaching and Psychology ved Norges Idrettshøgskole.

Med det norske islæt til cheftræner Oscar Hiljemark er den nordiske cirkel på AaB's hold dermed sluttet.

- Det har været vigtigt for os, at vi fandt den rette person til at være assistenttræner i AaB, og derfor har vi været igennem en grundig proces, hvor vi blandt flere kompetente kandidater er endt med en meget stærk profil i Mathias Haugaasen.

- Mathias kommer med erfaring både fra professionelle miljøer og talentudviklingsmiljøer, hvilket gør, at han passer til vores strategi med fokus på udvikling af egne talenter og implementeringen af unge spillere på vores førstehold, siger AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

Mathias Haugaasen har en UEFA Pro-licens, der er den højeste trænerlicens i europæisk fodbold, og har været leder af det norske fodboldforbunds elitetræneruddannelse.

- Jeg ser især frem til at være involveret i det daglige arbejde omkring træningsbanen og omklædningsrummet og på den måde være med til i fællesskab med resten af trænerstaben at præge udviklingen i klubben hver dag, siger AaB’s nye assistenttræner.

Foruden Mathias Haugaasen er også Fynn-Cedric Bach blevet knyttet til AaB’s trænerstab, hvor han i sidste uge begyndte som analytiker. Den 28-årige tysker har senest været analytiker for FC St. Paulis U/23, U/19 og U/17-mandskaber, ligesom han tidligere har været analyseassistent for FC St. Paulis førstehold.