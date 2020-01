Northern Winter Beat forfiner konceptet: Vi er gået efter fyrtårnene

AALBORG:Sidste år valgte holdet bag Northern Winter Beat at gå linen ud og all in på en mere eksperimenterende retning. De droppede de sikre træffere for i stedet at give deres publikum oplevelser, de ikke vidste, at de ønsker sig.

Og det honorerer publikum. Festivalen er tæt på udsolgt, og musikjournalister - danske som udenlandske - jubler over årets program.

- Folk tog rigtig godt imod mange af de mere ukendte navne sidste år, og vi får meget ros udefra for dette års kunstnere - især fra musikbranchefolk, også fra udlandet, folk er ellevilde, fortæller Mads Mulvad, leder på Studenterhuset og en del af festivalens bookinggruppe om festivalens program, der i år ikke skorter på bid.

- Vi har brugt året på at forfine konceptet, og der skal måske tygges lidt mere på dette års program - der er flere kerner i brødet, ha ha. Men der er også mere poppede ting, uden at de dog er noget, man bare hælder ned, fortæller han.

David Eugene Edwards er kendt for sin særegne blanding af kristen americana, indfødt amerikansk musik og støjrock. Foto: Simon Skreddernes

Arbejdet to år på at få kunstner

Også hvad angår hovednavne, har de i år valgt at søge endnu længere væk fra mainstream.

- Sidste år havde vi Blixa Bargeld (Einstürzende Neubauten) og Thurston Moore (Sonic Youth), der måske er lidt mere kendte end dette års udenlandske hovednavne, fortæller Simon Westmark, også en del af bookinggruppen på Studenterhuset.

Blandt dette års hovednavne er danske Efterklang og Ice Age samt amerikanske Michael Gira (The Swans), der spiller eksklusivt i Skandinavien, og så David Eugene Edwards, af mange nok kendt som den karismatiske frontmand i 16 Horsepower og Wovenhand.

Bookingholdet har arbejdet to år på at få Edwards på programmet.

- Festivalen sigter på at præsentere musik, som på den ene eller anden måde er nyskabende og bane- og genrebrydende, og vi undersøger derfor altid muligheden for at hente nogle af de ældre artister, der har været fyrtårne i deres tid, til byen, fortæller Mads Mulvad og fortsætter.

- For festivalen er det vigtigt at have det sammenspil imellem det nye og det ældre – ofte ligger der nogle ikke så åbenlyse referencer, som man kan dykke ned i med unge og nye artister versus nogle af dem, der i sin tid var med til at træde ny jord.

Festivalen har også succes med at præsentere dem, der lige nu træder ny jord.

- Sidste år kendte ingen russiske Shortparis på forhånd, til de væltede 1000Fryd. I år spiller de på alle de store festivaler, siger Simon Westmark, der henviser til, at festivalen har været heldige med at fange flere kunstnere lige før deres gennembrud.

Bag årets program til Northern Winter Beat står Simon Westmark og Mads Mulvad (Studenterhuset, billedet)), Michael Falk Marino (Huset i Hasserisgade) samt Troels Højgaard Sørensen (1000Fryd) og Søren Burholt Kristensen, indtil han stoppede på Skråen. Foto: Henrik Louis

Og så er der hvert år de koncerter, der deler vandene.

- Sidste år var det Thurston Moore og Daniel Blumberg. Halvdelen af publikum syntes, at det var de bedste koncerter, de havde hørt længe, den anden halvdel fandt dem ret mærkelige, men det cementerer jo vores rolle som en festival, hvor vi udfordrer folk, fortæller Simon Westmark.

Fokus på udenlandske gæster på vej

Der er igen i år kun sat 600 billetter til salg, men Mads Mulvad har ro i maven, billetsalget går godt.

- Det er jo en dyr festival at sætte op, og det er ikke en festival, Studenterhuset tjener penge på. Men det er vores forpligtelse som regionalt spillested, at der kommer musik af høj kvalitet til Aalborg, og det lykkes vi med.

Sidste år reducerede festivalen billetantallet til 600 partout-billetter og 150 dagsbilletter - det halve af de tidligere år. Foto: Henrik Louis

Sammen med det øvrige hold kigger han nu på, hvordan man kan gøre det lettere for folk fra resten af Danmark og udlandet at tage hertil.

- En partoutbillet til 400 kr. for tre dage er jo ikke noget særligt, men folk skal også overnatte. Så vi skal have lavet hotelaftaler - eller en indendørs camping, fortæller Simon Westmark.

De arbejder også stadig på samarbejdsaftaler, fx med rejseaktører i Tyskland, Sverige og Norge.

Hvor er Aalborg på vej hen med så mange festivaler, fx Musikkens Beat i Musikkens Hus, Metropol Festival og den ny Aairport Festival?

- Som jeg ser det, er vi ikke konkurrenter. Det er godt for miljøet, er der kommer en stor festival for elektronisk musik. Det er Jomfru Ane Gade segmentet, og jeg tror, at Kresten Thomsen har analyseret markedet rigtigt, at der er et hul og et behov for en danseevent. Med Northern Winter Beat tager vi en anden rolle på os, siger Mads Mulvad.

Northern Winter Beat finder sted 30. januar til 1. februar.

Torsdag d. 30 januar åbner festivalen i Budolfi Kirke med lutspilleren Jozef van Wissem, der er kendt for sit samarbejde med filminstruktør Jim Jarmusch.

Se det fulde program her.