Norwegian fremlægger ny plan: Det kommer det til at betyde for Aalborg

Norwegian fragtede før corona-krisen tusindvis af nordjyder fra Aalborg til hovedstaden og tilbage igen på deres faste rute mellem Aalborg og København.

Men siden statsministeren lukkede Danmark ned, har flyene stået stille på landingsbanen, imens millionerne er fosset ud af flyselskabets kasse, fordi deres indtjening med ét var forsvundet.

Og det har fået store konsekvenser for Norwegian, som for en uge siden måtte begære flere datterselskaber konkurs.

I dag fremlagde selskabet så en plan for, hvordan de skal klare sig gennem resten af corona-krisen. Planen skal godkendes af långivere og aktionærer for at Norwegian kan få adgang til endnu en hjælpepakke fra den norske stat på 2,7 milliarder norske kroner.

I planen bliver der lagt op til, at Norwegian i den nærmeste fremtid bliver et Oslo-baseret flyselskab.

Det betyder, at hvis ruten mellem København og Aalborg skal genåbnes, bliver det med norsk flypersonale, som bliver fløjet ind om morgenen.

- Lige nu flyver vi ikke København - Aalborg, men det er en vigtig rute for os, siger kommunikationschef for Norwegian i Danmark, Andreas Hjørnholm, til NORDJYSKE.

Ifølge planen vil Norwegian først i 2022 være tilbage i normal drift, men Andreas Hjørnholm håber, at Aalborg - København-ruten åbner før.

- Vi regner med at komme til at flyve ruten igen. Jeg kan ikke sige hvornår, for det afhænger af situationen (med corona-virus red.), men Skandinavien er vores kerneområde, og det vil det også være i fremtiden, herunder også ruten mellem København og Aalborg, siger Andreas Hjørnholm.

Det er stadigt muligt at flyve mellem Aalborg og København. SAS genåbnede deres rute for en uge siden.