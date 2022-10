NT svarer igen på massiv kritik med sød gestus

AALBORG:Det er ikke et hold kæft-bolsje, og missionen for Nordjyllands Trafikselskab er da heller ikke at lukke munden på den massive kritik, trafikselskabet har måtte lægge ører til, siden norske Tide Bus i starten af august overtog busdriften i Aalborg Kommune.

Tværtimod er det en gestus for at komme kritikerne i møde, når NT i den kommende uge deler omkring 17.000 chokoladeboller ud på de ca. 1400 daglige busafgange i døgnet.

Buspassagerer i Aalborg kan i de kommende dage trøste sig med en chokoladebolle. Privatfoto

- Vi har udfordringer, og det er en tilkendegivelse af, at det ved vi godt, at vi har, at vi deler de chokoladeboller ud mandag, tirsdag og onsdag, fortæller kundechef Mette Henriksen fra NT.

Siden Tide Bus overtog busdriften er det væltet ind med klager over busser, der er forsinkede - eller slet ikke kører. Det har ikke mindst givet problemer for en lang række af kommunens gymnasieelever, som på den baggrund uforvarende er blevet noteret for fravær, fordi deres bus ikke holder køreplanen.

- Problemerne skyldes mandskabsmangel. Ligesom så mange andre i servicebranchen har vores vognmand (Tide Bus, red.) svært ved at rekruttere personale, og det betyder, at en vagtplan bliver skrøbelig. Mangel på chauffører er den primære årsag til de driftsudfald, vi har set, siger Mette Henriksen.

Utilfredsheden blandt passagererne og de mange klager over driftsproblemerne lander ikke kun i NT's kundeservice. Ude i busserne må de nuværende ca. 300 chauffører også lægge ører til en masse brok, men i de kommende dage kan de altså svare igen med noget sødt bagværk.

- Det er svært at være frontpersonale, for kunderne ytrer jo deres utilfredshed. Men chaufføren bag rattet er jo uden skyld i problemerne. De tager tværtimod ekstra vagter og gør en kæmpe forskel for at få det her til at gå op, fastslår Mette Henriksen.

Hvordan er udsigten så til, at chaufførerne får flere kolleger og situationen bliver bedre for passagererne?

- Det er med pil opad, men vi har p.t. stadig en skrøbelig vagtplan. Vi ved, det bliver bedre - men vi er fuldstændigt klar over, at det ikke er godt nok lige nu, siger Mette Henriksen.

Tide Bus vandt i januar 2021 kontrakten for busdrift i Aalborg. Kontrakten er 10-årig med mulighed for forlængelse i op til seks år. Kontrakten har en samlet værdi på ca. 3,5 mia. kr. og er en af de største buskontrakter, som nogensinde er underskrevet i Danmark.