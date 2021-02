Nu åbner nærpolitistation på Grønlands Torv

AALBORG:1. marts åbner Nordjyllands Politi officielt dørene for en ny nærpolitistation på Grønlands Torv i det østlige Aalborg.

Medarbejdere fra Forebyggelse Aalborg samt dele af politikredsens trafiksektion får arbejdssted i de nye lokaler, og der vil også være åbent for borgerbetjening.

Ombygningen af lokalerne er færdig, og allerede 8. februar flyttede de første medarbejdere fra Nordjyllands Politi ind. Der åbnes for borgerekspedition fra marts, men politiets hverdag i de nye lokaler er allerede begyndt, i første omgang for medarbejderne fra forebyggelsessektionen, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Og det glæder politidirektør Anne Marie Roum Svendsen:

- Vores vigtige arbejde med kriminalitetsforebyggelse i Aalborg samler vi nu ét sted. Når vi på den måde forener kræfterne, så styrker vi vores indsats – til gavn for borgerne og ikke mindst for de unge i Aalborg. Vi får både styrket nærheden til borgerne og får givet vores forebyggelsesindsats et yderligere løft, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Lokalbetjentene løser opgaver i hele Aalborg, for eksempel opsøgende gadeplansarbejde, SSP-samarbejde og foredrag om kriminalitetsforebyggelse.

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen er glad for den nye nærpolitistation:

- Vi ved, at det skaber mere tryghed for borgerne at have politiet tæt på. Hele området er i en rivende, spændende og ikke mindst positiv udvikling, og det her er et af de gode tryghedsskabende tiltag for bydelen. Når borgere og politi ser hinanden i dagligdagen, kan de lettere samarbejde og få løst problemer i lokalområdet, inden de vokser sig store. Et tæt samarbejde mellem politi, kommune, boligforeningerne, frivillige foreninger og ikke mindst borgerne i området gør, at vi hurtigere kan reagere, når der er behov for det., siger borgmesteren.

Senere på måneden flytter dele af trafiksektionen også ind på den nye nærpolitistation.