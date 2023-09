Nu afgøres strid om verdensberømt kunstværk

En årelang strid mellem kunstmuseet Kunsten i Aalborg og kunstneren Jens Haaning kulminerer i dag, mandag, i Københavns Byret.

Striden handler om Haanings kunstværk "Take the money and run", som skulle tages helt bogstaveligt. Kunstneren beholdt omkring en halv millioner kroner fra museet - penge, som skulle være en del af to kunstværker.

Museet vil have pengene tilbage, men omvendt kræver kunstneren en halv million kroner fra Kunsten for påstået brud på ophavsretten.

Det var tilbage i 2021, at Kunsten modtog kunstværket fra Jens Haaning - og blev overrasket over, at de mange pengesedler, han havde fået til at udstille i sit værk, var pist-væk. Der var kun en tom billedramme, da kunstmuseet pakkede værket ud.

Sagen vakte stor opsigt, ikke kun i Danmark, men over stort set hele verden.

Kunstneren har tidligere sagt, at alene den massive omtale har været omkring en halv million kroner værd for kunstmuseet i Aalborg.

Striden endte altså med en retssag, og dommen i Københavns Byret ventes afsagt mandag eftermiddag.