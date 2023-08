Nu er de første biler ankommet: Så galt ser det ud

AALBORG:Et voldsomt uvejr i Italien risikerer nu at få konsekvenser for uheldige bilister i Aalborg.

Det er situationen, efter de første nordjyske biler, der blev ramt af kæmpehagl på størrelse med tennisbolde i det nordlige Italien i slutningen af juli, nu begynder at ankomme til Nordjylland.

Det har været en logistisk udfordring at få de mange ødelagte biler fragtet hjem, men nu begynder de så småt at rulle ind på autoværkstederne.

Og hos Maibom i Aalborg får det konsekvenser for aalborgenserne.

- Det ser voldsomt ud. Det ligner månelandskaber på kølerhjelmene og tagene eller omvendte æggebakker, siger Per Jakobsen, der er eftermarkedschef og indehaver hos Maibom.

Ruder og lygter er smadret af haglene. Foto: Henrik Bo

Han har i sin tid på værkstedet aldrig oplevet noget lignende, og han forventer også, at folkene på værkstedet får ualmindeligt travlt de næste tre måneder.

- Situationen er særlig, fordi der er så mange mennesker, der er berørt, og skaderne er så store, siger han.

- En gennemsnitsskade koster omkring 10.500 kroner at få udbedret. Men nu har vi eksempelvis en bil, der skal laves for 200.000 kroner. Det kommer til at tage tid at skille sådan en ad, samle den igen og male og montere.

Og de store skader betyder, at aalborgensere med bilka-buler må vente lidt længere med at få udbedret kosmetiske skader.

- Biler, som ikke kan køre, har altid førsteprioritet, men det kommer til at få konsekvenser for dem, som skal have lavet en ridse eller en bule. I stedet for, at vi kan klare det på en uge, går der måske tre, men det går nok, for man kan jo sagtens køre med ridse i kofangeren, siger Per Jakobsen.

Reparationerne af denne bil koster omkring 200.000 kroner. Foto: Henrik Bo

Rent fagligt er de glade for opgaven, de står overfor, for kæmpehaglene giver mulighed for at lave nogle reparationer, som ellers ikke er hverdagskost i Danmark.

- Fagligt er det langt sjovere for en karrosseritekniker at arbejde med så store skader, men det er også relativt komplekst, så man skal være sikker på, man vælger et værksted, der ved, hvad de har med at gøre, siger han.

I alt er mellem 700 og 800 danske biler blevet ødelagt af de voldsomme haglbyger i Norditalien.