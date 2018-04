Nu er det afgørelsens time for Aalborg Pirates

ISHOCKEY: Det hele bliver i afgjort i aften, når sidste kamp i semifinaleserien mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy spilles i Cool East Arena.

De to seneste sæsoner har gæsterne fra Esbjerg været ude i en lignende situation, og de har begge gange vundet på udebane i syvende kamp. Thomas Bjuring håber, at piraterne kan styre nerverne.

- Jeg synes, at der har været nerve i alle kampene i denne serie, men det er klart, at det er finalen i semifinalen, så det er jo forventeligt, at nerverne kommer til at spille en rolle, men jeg håber, at vi kan fortsætte vores spil, siger administrerende direktør i Aalborg Pirates Thomas Bjuring.

Der var store forventninger, da det stod klart, at Aalborg Pirates og Esbjerg Energy ville tørne sammen i en af semifinaleserierne i årets slutspil i Metalligaen. En serie, der blev spået til sagtens at kunne gå ud i syv kampe. Spådommen holdt stik, eftersom begge hold i seriens første seks kampe har vundet deres hjemmekampe.

- Opgøret har til fulde levet op til de forventninger, der var inden serien gik i gang. Kampene har været spændende, og der har været masser af fysik og god ishockey i alle kampene, siger Aalborg Pirates direktøren.