Nu er det lige før: Nibe er klar til fest i Skalskoven

NIBE:Om få dage lyder startskuddet til årets Nibe Festival, og ifølge festivalleder Peter Møller Madsen er der masser at glæde sig til - ikke kun på musikfronten men også, når det gælder feststemningen og fællesskabet.

- Jeg tror, det bliver enormt festligt i år. Folk har virkelig savnet det, siger Peter Møller Madsen.

Han fortæller, at stemningen blandt de mange ildsjæle, der hjælper frivilligt til, har været helt fantastisk under forberedelserne.

- De har knoklet røven ud af bukserne, og de har smilet, mens de knoklede. Jeg tror, at noget tilsvarende vil ske, når festivalgæsterne kommer ind i vores smukke skov. De vil sige: "I'm fucking back. Nu skal vi være i nu'et og nyde nu'et. Det har vi trængt til", siger Peter Møller Madsen.

Blandet musikprogram

Blandt festivalens hovednavne er i år partykongerne Black Eyed Peas fra USA, den britiske legende Tom Jones, der er blevet 82 år, når han rammer Nibe, canadiske Carly Rae Jepsen, der står bag kæmpehittet ”Call Me Maybe” og den tyske discogruppe Boney M., som havde sin storhedstid i 1970'erne og starten af 1980'erne.

De suppleres af en perlerække af etablerede danske stjerner som Dizzy Mizz Lizzy, Poul Krebs, Burhan G., Lars Lilholt Band, Michael Learns To Rock, Gnags, D-A-D, Rasmus Seebach og Magtens Korridorer.

Og så er der en bred vifte af upcoming navne, som allerede har gjort sig bemærket og er klar til for alvor at funkle på Nibe Festival.

- Jeg glæder mig personligt helt vildt til at opleve Benjamin Hav, som jeg synes er vanvittig stærk, siger Peter Møller Madsen, der også fremhæver Andreas Odbjerg og Tobias Rahim som stigende stjerner på musikhimlen samt de nordjyske talenter Ginne Marker, Vingard og Vilma, der alle spiller på festivalen.

Du kan stadig få billetter

Har du fået lyst til selv at være til stede ved nogle eller alle de over 80 koncerter, der finder sted på festivalen, så er der godt nyt til dig.

Peter Møller Madsen oplyser, at der ikke er udsolgt af billetter endnu, selvom rygter i de seneste dage har sagt det modsatte. Det er stadig muligt for dig at købe enten en partoutbillet, hvis du vil deltage fra start til slut, eller en endagsbillet, hvis det er nok for dig.

- Jeg ved ikke, om vi får solgt dem allesammen, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er at lave en god fest, og det gør vi, siger Peter Møller Madsen.

Han oplyser, at festivalen nærmer sig 90 procent solgte partoutbilletter, og enkeltbilletterne til lørdagens koncerter er også snart er væk, så du skal ikke tøve for længe.

Brug for flere frivillige

Du kan også vælge at deltage i festivalen ved at blive frivillig og give en hånd med som hegnsvagt eller i barerne og madboderne. Nibe Festival er drevet af omkring 4.700 frivillige, men der er plads til flere hænder i hjælpekorpset, og der er brug for dig, uanset om du er ældre eller ung.

- Alder er ingen hindring, når der skal snittes salat og vendes burgere, påpeger Peter Møller Madsen.

Festivallederen opfordrer alle interesserede til at melde sig med det samme - også selvom festivalen starter lige om lidt, for du kan stadig nå at give en hånd med. Tilmelding kan ske på hjemmesiden nibejob.dk

Flere nye tiltag

Nibe Festival er den 6. største musikfestival i Danmark, og den har fundet sted hver år siden 1985 - bortset fra de to år, hvor coronapandemien satte en stopper for skovfesten.

Meget har naturligvis ændret sig gennem årene, og sådan er det også i 2022. For eksempel er campingområderne blevet transformeret til Camp Øst og Camp Vest, og det betyder, at du muligvis skal benytte en ny indgang i år, når du ankommer til festivalen. Det kan du læse mere om på festivalens hjemmeside.

Og så er der kommet en ny Grøn Scene i Camp Øst området. Her vil der være hele 18 koncerter i løbet af festivaldagene.

- Vi glæder os barnligt meget til, at folk kommer og ser vores opgraderinger. Vi vil jo gerne gøre en forskel for folk, og det mener vi oprigtigt, at vi gør, siger Peter Møller Madsen og uddyber:

- Under pandemien kunne vi mærke, at det kit, der binder folk sammen som mennesker, har manglet. Vi har manglet fællesskaberne, kulturen, fodboldkampene, idrætsstævnerne, teaterbesøgene, byfesterne, markederne og ja, festivalerne - og ikke mindst Nibe Festival, siger Peter Møller Madsen.

Nibe Festival finder sted 29. juni - 2. juli.