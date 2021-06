Nu er det nok: Her forbydes høj musik i Aalborg

AALBORG:Dunk-dunk-dunk!

Høj musik i nattetimerne har ført til en stribe af klager til Nordjyllands Politi, og nu har Aalborg Kommune og politiet indført forbud mod høj musik i flere parker i Aalborg.

Forbuddet gælder kl. 22 til 06 i Østre Anlæg, i Kildeparken og i Jomfru Ane Parken. Og forbuddet træder i kraft i fra i aften, fredag.

- Forhåbentlig kan det sikre mere nattero til de mange beboere i områderne, som kan være ret generede af støj fra festerne i det fri, udtaler fungerende vicepolitiinspektør Lasse Kragh i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Dialog eller bøde

Han oplyser, at politiet i første omgang vil forsøge at tale larmende parkgæster til fornuft, så de skruer ned for musikken.

Lytter de ikke til politiet, bliver andre metoder taget i brug:

- Hvis vi vurderer, at anvisningerne ikke efterkommes, så vil vi vælge at udstede en bøde og/eller beslaglægge musikanlægget, understreger vicepolitiinspektøren.

Bøden er på 1.000 kr.

Nordjyllands Politi har løbende modtaget klager over høj musik. Alene i weekenden 4. til. 6. juni fik politiet 50 klager.

Her er politiets tweet om de nye regler: