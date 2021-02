Nu er det officielt: Mikkel Hansen skifter til Aalborg Håndbold

AALBORG: Nu er det endeligt officielt, at Mikkel Hansen, den nyligt kårede MVP ved det netop overståede VM i Egypten, skifter til Aalborg håndbold på en 3-årig kontrakt fra 2022.

- Det er en af de største dage i Aalborg Håndbolds historie. Mikkel er jo en af verdens absolut bedste spillere, og det har han været igennem en lang årrække. Det er et gigantisk scoop for klubben, og jeg glæder mig virkelig meget over tilgangen. Vi har over en længere periode været inde i en rivende udvikling, og med denne signing er vi nu klar til at sætte overliggeren endnu højere, siger direktør Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

Mikkel Hansen spiller til daglig i Paris, men glæder sig til at skifte sin franske håndboldtilværelse ud med Nordjylland. Og han har store ambitioner forud for sit skifte.

- Jeg ser virkelig meget frem til at vende tilbage til dansk håndbold. Aalborg Håndbold er en meget spændende klub, der har præsteret store resultater på den internationale scene. Jeg har fortsat kæmpe ambitioner, og jeg tror på, at jeg kan være med til at hjælpe klubben med at tage endnu et skridt op ad den europæiske rangstige, siger Mikkel Hansen til klubbens hjemmeside.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger forhandler aalborgenserne også om at sikre sikre sig en anden dansk landsholdsspiller i skikkelse af Mads Mensah, der i øjeblikket spiller for Flensburg-Handewitt. Han har som Mikkel Hansen kontraktudløb i 2022

Dermed rækker Aalborg Håndbold for alvor ud efter den europæiske top, hvor direktør Jan Larsen har luftet en drøm om at føre holdet til Final4 i Champions League.