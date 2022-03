Nu er det store vejarbejde på Vesterbro begyndt

AALBORG:Hvis du plejer at køre på Vesterbro på arbejde, så har du nok lige skullet gentænke din morgenrute efter det nye vejarbejde er startet.

Fra i lørdags har halvdelen af Aalborgs mest befærdede vej nemlig være spærret af, og det betyder at der kun er et enkelt spor at krydse broen over jernbanen med.

Det betyder, at der kan komme store kødannelser, hvis man vælger den vej om morgenen eller om eftermiddagen i myldretiden. Det så imidlertid ud, som om I havde læst med, da vi tippede jer til andre veje at køre, for her til morgen gled trafikken allerede ganske glimrende klokken 08.30, da vi passerede broen.

Vejarbejde på Vesterbro

Men den befærdede vej er næsten ikke til at kende med afspærringer, skilte med omveje, gult optegnede spor, maskiner og mænd i orange tøj. Det syn må vi vænne os til, og så håber vi, at det ikke bliver akkompagneret af yderligere kø-dannelser.