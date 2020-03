Nu er nødpasningen klar i Aalborg

Dagplejere, daginstitutioner og fritidscentre holder lukket fra mandag 16. marts og 14 dage frem - men nu er nødpasningen i Aalborg Kommune klar.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse:

Der er etableret nødpasning for de forældre, hvor begge forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som - på trods af myndighedernes opfordring til at holde børn hjemme - ikke har andre pasningsmuligheder.

Nødpasningen vil som udgangspunkt foregå i barnets sædvanlige dagpleje, daginstitution og fritidscenter, så det undgås at samle børnene i større grupper. Personalet bliver samtidig tilpasset i forhold til antallet af fremmødte børn

- Det er lykkedes os at holde åbent de fleste steder, hvor børnene er vant til at komme. Det giver tryghed for både børn og forældre. Samtidig sikrer vi, at der ikke er for mange samlet på ét sted i tråd med myndighedernes anbefalinger, udtaler leder Hans Chr. Mariegaard, Børne- og Familieafdelingen i pressemeddelelsen.

Der kan være enkelte undtagelser, hvor der ikke kan modtages børn. I disse tilfælde vil forældrene få direkte besked.

Der ligges op til fra Børne- og undervisningsministeren, at der ikke vil være tilbagebetaling af det tilskud, forældrene giver for at have deres barn i dagtilbud.