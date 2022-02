Nu er to unge meldt savnet i Aalborg: 22-årig kvinde forsvundet

Artiklen opdateret med nye oplysninger kl. 11.

AALBORG:Nordjyllands Politi har fået melding om endnu en ung person, som er forsvundet efter en bytur i Aalborg.

Det drejer sig om 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der ikke er set siden tidlig søndag morgen. De pårørende er meget bekymrede for hende.

- Derfor efterlyser vi hende nu, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Hvis man har oplysninger om, hvor 22-årige Mia måtte befinde sig, opfordres man til straks at kontakte politiet på telefon 114.

Mia Skadhauge Stevn skiltes fra venner natten til søndag efter en tur i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg, og siden har de pårørende ikke været i kontakt med hende.

Søndag omkring kl. 06 forlod Mia Jomfru Ane Gade langs Ved Stranden i vestlig retning, i retning mod Vesterbro.

Nordjyllands Politi har nu indledt et omfattende efterforskningsarbejde for at fastslå Mias færden omkring tidspunktet, hvor hun forsvandt.

Politiet gennemser videoovervågning, foretager afhøringer, og der søges med hundepatrulje i Jomfru Ane Gade.

Mia bor på Hadsundvej i Vejgaard i Aalborg, oplyser politiet.

Politiets overvågningsfoto af forsvundne Mia. Foto: Nordjylland Politi

Leder i forvejen efter Oliver

I forvejen leder politi og private borgere efter 21-årige Oliver Ibæk Lund, der forsvandt efter en bytur i Aalborg natten fredag. Han er sidst set fredag kl. 01 på Toldbod Plads i Aalborg, fremgår det af en overvågningsvideo.

Politiet har gennemset yderligere overvågningsvideoer som led i efterforskningen.

Søndag blev der gennemført en større eftersøgning efter den 21-årige mand, og blandt andet blev dykkere sendt i vandet ved Østre Kanalgade.

Op mod 200 frivillige fra organisationen Missing People ledte efter Oliver Ibæk Lund søndag, men også uden resultat.

De mange frivillige - iført gule veste - genoptager den private eftersøgning mandag eftermiddag, og det sker med udgangspunkt fra Nordkraft i Aalborg kl. 14.

Hvis du har oplysninger om forsvundne Oliver, vil politiet gerne kontaktes på telefon 114.