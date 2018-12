Nu får du lov til at parkere gratis i længere tid i Aalborg

AALBORG: Har du oplevet, at det kan være svært at nå ærinder i Aalborgs midtby, fordi det kun er tilladt at parkere i en halv time på de tidsbegrænsede, gratis parkeringspladser?

Ja, så er der en tidlig julegave på vej til dig: Fra midt i uge 50 går Aalborg Kommune i gang med at ændre korttidsparkeringen fra 30 minutter til en time i hele Aalborg. Det sker netop for at gøre det lettere at parkere og nå sine ærinder.

For godt et år siden blev der indført tidsbegrænsning på 30 minutter på de gratis p-pladser over hele byen. Kommunen har nu evalueret ordningen og besluttet, at korttidsparkeringen skal udvides.

- I samråd med især Cityforeningen og de handlende i midtbyen har vi fundet frem til, at korttidsparkering på en time er mere hensigtsmæssig end 30 minutters parkering. Mange har oplevet, at det har været en udfordring at nå et ærinde på kun en halv time - både hvis de skulle nå et ærinde i butikkerne eller nå en tid hos eksempelvis lægen. Derfor ændrer vi nu på korttidsparkeringen, så bilisterne kan parkere en time gratis på korttidsparkeringspladserne i Aalborg. Dermed håber vi, at den nye ordning imødekommer bilisternes behov, siger rådmand i by- og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen.

Kommunen har vurderet, at en times parkering tilgodeser flest mulige bilister og giver en passende udskiftning. Pladserne anvendes både at byens beboere, som har en parkeringslicens, og af dem, der kommer til byen med ærinder.

Bilister skal lige være opmærksomme på, at det tager lidt tid at skifte skiltene med den tidsbegrænsede parkering. Det sker i løbet af december, men man skal altså parkere efter skiltningens anvisninger. Også dem, der står over for en udskiftning.