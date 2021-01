Nu får flere asbestofre mulighed for at få et økonomisk plaster på såret

AALBORG:Der er godt nyt til blandt andet naboer til den tidligere eternitfabrik i Aalborg. Folketinget er nemlig på vej til at vedtage en lov, der udvider muligheden for at få godtgørelse til asbestofre.

Det gælder for eksempel mennesker, som får kræft, fordi de har boet i nærheden af eternitfabrikken, skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse .

Lovgivningen, som er på vej til at blive vedtaget, giver adgang til en godtgørelse til alle, der har fået kræftsygdommen "malignt mesotheliom" på grund af asbest - men altså uden selv at have arbejdet med materialet. Asbest er den eneste kendte årsag til "malignt mesotheliom", der oftest viser sig i form af lungehindekræft.

- Vi er meget taknemmelige for den nye lov. Vi kan ikke gøre de syge raske, men med godtgørelsesordningen kan vi som samfund tage ansvaret på os for brugen af et livsfarligt materiale, som har ført til uhelbredelig sygdom og død, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker i pressemeddelelsen.

Udløbsdatoen ændres

Et af de springende punkter i loven har været udløbsdatoen. Den nuværende godtgørelsesordning udløber i 2025, men da kræftsygdommen udvikler sig over meget lang tid, vil der stadig være tilfælde efter 2025. I et svar til Sundheds- og Ældreudvalget fremgår det, at sundhedsminister Magnus Heunicke ikke er afvisende over for at forlænge ordningen.

- Det er vigtigt for Kræftens Bekæmpelse, at ordningen forlænges, så det er glædeligt. Det er vores forventning, at der desværre forsat vil være asbestofre efter 2025, og de skal også kunne få denne godtgørelse, siger Jesper Fisker.

I fjor viste en undersøgelse, at personer, der som børn gik i skole eller boede i nærheden af den tidligere eternitfabrik i Aalborg, også har en øget risiko for "malignt mesotheliom".

Det har ført til det nye lovforslag om, at alle, der får malignt mesotheliom fra en industriel asbestkilde, kan få en godtgørelse på 170.000 kr.