Nu får oplandsby længe ønsket sundhedshus - placering kommer dog til at stjæle lidt af naboers udsigt

NIBE:Ønsket om at etablere et sundhedshus i Nibe er tæt på at gå i opfyldelse. I næste uge skal politikerne i Aalborg Kommunes by- og landskabsudvalg nemlig tage stilling til en lokalplan, der baner vej for et nyt sundhedshus samt 5 - 12 boliger på den grund, der tidligere rummede en kommunal materielgård.

Og ifølge by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) kan det blive en stor fordel Nibe, som er den eneste af de tidligere oplandskommuner, der endnu ikke har sit eget sundhedshus.

- Vi har jo gode erfaringer med at samle funktionerne et sted andre steder fra. Også for at skabe et godt fagligt miljø og et stærkere kollegialt samarbejde - for eksempel mellem læger og fysioterapeuter eller andre, der kunne have lyst til at flytte ind i huset, forklarer han.

- Og i den sammenhæng betyder det selvfølgelig også noget, at de får nogle nye mere tidssvarende rammer. For vi skal jo holde på de her læger, og derfor skal vi sørge for, at har nogle rammer, der er attraktive. Så jeg ser det som en stor fordel - også for borgerne i Nibe - for det er jo også en sikkerhed for dem i forhold til at bevare et sundhedstilbud, der ligger tæt på, hvor de bor, tilføjer rådmanden.

Den tidligere materielgård i Nibe skal vige pladsen for et sundhedshus og ved siden af bliver der plads til boliger. Det fremgår af et lokalplanforslag.

Grunden, hvor man gerne vil opføre det ny sundhedshus, ejes i dag af Aalborg Kommune. Men der er også planer om boliger på et tilstødende areal, og det kan komme til at genere naboerne på Kristine Jensens Vej, som står til at miste en del af deres udsigt. Ifølge Nymark Thaysen, har Aalborg Kommune dog strakt sig langt for at imødekomme de fleste af deres indsigelser. Blandt andet ved at forbyde tagterrasser og indskrænke den maksimale byggehøjde fra 8,5 til 7,5 meter.

- Normalen i et parcelhusområde er ellers 8,5 meter, men det har vi altså valgt at sætte lidt ned her. Vi ønsker jo ikke at genere flere end højst nødvendigt, og derfor har vi også rettet den oprindelige plan lidt til, fortæller han.

Tæt-lav byggeri

Udover en reduktion af højden havde naboerne i grundejerforeningen Sandemandsjorde også gerne set, at der var et klar svar på, hvor mange boliger, der må bygges. For i deres optik er der naturligvis stor forskel på fem og tolv, men det afviser kommunen dog at tage stilling til, så længe det samlede etageareal ikke overstiger 1600 kvadratmeter.

- Jeg ved ikke præcist, hvilken type boliger det er, man mangler i Nibe. Men jeg ved, at der bliver bygget mangel parcelhuse, så jeg kunne forestille mig, at det bliver noget tæt-lav byggeri. Men det bliver op til bygherren at beslutte, hvad der giver mest mening, for det skal jo også helst være attraktivt for ham, siger Jan Nymark Thaysen.

Han er heller ikke parat med indrømmelser til de naboer, der ønsker sig en beskæring eller reduktion af de træer, der vender ud mod Sygehusvej. For de er både bevaringsværdige og del af den "grønne ankomst" til Nibe, som mange sætter pris på.

- Så vi holder fast i, at beplantningen skal bevares - også fordi det i mange år har været et fokuspunkt for forvaltningen og udvalget, at nye lokalplaner skal indeholde et grønt islæt, påpeger Jan Nymark Thaysen.