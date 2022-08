Tid til at snøre løbeskoene: Her er, hvad du skal vide om DHL Stafetten

AALBORG:Det er noget af et tilløbsstykke, når årets DHL Stafet vender tilbage i næste uge. Hele 18.000 deltagere finder du på gå- og løbeholdene i og omkring Lindholm Strandpark.

Og uanset om du er deltager én af de tre aftener eller er tilskuer, så er der flere nyheder klar til dig. Fælles for dem er, at det er ændringer, som deltagerne efterspurgte i evalueringen af sidste års event.

Som løber skal du ud på den her rute. Grafik: Aalborg Atletik & Motion

- Det var virkelig svært for mange at finde parkering, og både Limfjordsbroen og Thistedvej havde svært ved at håndtere trafikken, så der blev en del kø, fortæller eventmedarbejder Rasmus Schøn fra den lokale arrangør, Aalborg Atletik & Motion.

- Derfor kan man i år parkere ved Aalborg Lufthavn, og så sørger vi for bustransport. Vi har fire busser, der kører i pendulfart frem og tilbage.

Også når det gælder opløb og festpladsen i det hele taget, er der ændringer i år. Igen til gavn for både tilskuere og deltagere.

- Opløbsruten går denne gang forbi teltene inde på pladsen, så vi på den måde kan være med til at skabe endnu mere stemning og give bedre mulighed for at heppe på deltagerne, siger Rasmus Schøn.

- Og som noget nyt har vi også en powerzone. Det er en slags tunnel de sidste 50 meter, hvor en særlig dj er med til at skabe stemning og motivere til, at man lige kommer godt igennem det sidste stykke hen til mål.

De fem kilometer Walk bringer dig igen i år over Kulturbroen - men denne gang er der lavet ændringer for at undgå flaskehals. Grafik: Aalborg Atletik & Motion

Er du en af de mange tusinde, som deltager på DHL's walk, så vil du også opleve, at I bliver sendt afsted i mindre grupper med kort interval.

- Det gør vi, fordi der var flaskehals ved Kulturbroen sidste år. På den her måde bliver afviklingen mere flydende.

DHL Stafetten finder sted tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge, og der er omkring 6000 deltagere til hvert event. Det er fordelt med cirka 3000 løbere og 3000 gående.

- Vi oplever en stigende interesse for walk-holdene, siger Rasmus Schøn.

- Det hænger sammen med, at flere firmaer og virksomheder har taget stafetten til sig som et event for medarbejderne. En slags hyggelig firmafest man er sammen om, og hvor man hygger sig.

Han fremhæver også, at DHL Stafetten er et samarbejde mellem arrangør og lokale foreninger og skoler.

- Det er vigtigt for os at inddrage dem, så de også får noget ud af stafetten.

Rasmus Schøn håber på stor opbakning til de tre events.

Målområdet er i Lindholm Strandpark som sidste år. Foto: Torben Hansen

- Lindholm Strandpark er ikke en lukket plads, alle er velkomne til at komme og hygge sig.

DHL Stafetten finder sted 23. til 25. august, pladsen åbner klokken 16, og de første hold bliver sendt afsted klokken 18. Du finder mere info på aalborgatletik.dk