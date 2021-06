Nu har Stine Rex sat første danmarksrekord – og hun fortsætter mod den næste

AALBORG:Lige nu kæmper ultraløberen Stine Rex fra Aalborg en kamp for at få Danmark til at tage stilling til organdonation. Og det er ikke hvilket som helst løb, for på et løbebånd i zoo i Aalborg har hun løbet – stortset nonstop – siden torsdag klokken 12, og hun fortsætter til klokken 12 i dag, fredag.

Målet for selve løbet er for Stine Rex at slå rekorden for flest kilometer løbet på løbebånd på 24 timer i Danmark. Da Stine begyndte, var den 189 kilometer for kvinder og 220 kilometer for mænd.

Men nu, hvor der stadig er mere end fire og en halv time tilbage, er kvindernes rekord slået, og ultraløberen er godt på vej til at slå mændenes rekord også.

Stine Rex har løbet med lige under 10 kilometer i timen, når samtlige timer regnes med – hun har dog været af løbebåndet et par gange, når toiletbesøg og andet skulle ordnes.

Og med den pace, som man kalder løbehastigheden for løbere, er hun altså godt på vej til at slå den danske rekord for mænd ved at løbe 24 timers løb på løbebånd.

Mellem klokken 7 og 8 fredag morgen er Det Nordjyske Mediehus også repræsenteret på et løbebånd i zoo. Her løber udviklingschef Tom Bue nemlig på et løbebånd ved siden af Stine Rex.