Nu kan der komme flere koncerter i Karolinelund

AALBORG: Der er ikke noget sikkerhedsmæssigt til hinder for at give Skråen, Platform4 lov andre lov til at benytte Karolinelund til Fredagsfester og lignende næste sommer.

Det står klart efter miljø- og energiudvalget i går drøftede mulighederne på baggrund de særlige sikkerhedsmæssige forhold, der gør sig gældende i byparken, på grund af ammoniak-lageret på den nærliggende Tulip grund.

- Vi går nu i dialog med by- og landskabsforvaltningen i forhold til, om de petanque-baner, som i samme område, eventuelt kan flyttes til et andet sted i Karolinelund. For det vil for alvor give plads til flere koncerter og udendørs arrangementer, forklarer rådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

Han understreger, at bare 100-150 meter kan gøre en stor forskel - og formentlig så meget, at der vil være plads til endnu flere arrangementer, end der har været hidtil. Men om det er tre eller fem koncerter mere, afhænger blandt andet af, om der skal være plads til andet - for eksempel nye byggerier eller andre aktiviteter i eller nærheden af byparken.

- Som det ser ud nu, vil der være plads til fem årlige fredagsfester med 5000 tilskuere mere til hver, end der er i dag. Så det har vi bedt om, at der arbejdes videre med, fortæller han.

Flyttes petanquebaner kan Skråen og andre få lov at udvide antallet af arrangementer i Karolinelund. Arkivfoto

Miljø- og energiforvaltningens skøn bygger på en række nye beregninger af sikkerheden ved arrangementerne, hvor der er skrappe krav til antallet af tilskuere og flugtveje på grund af ammoniaklagret. Men det er ikke by- og landskabsforvaltningen, der skal give den endelige tilladelse, så derfor er bolden nu spillet videre til dem.

- Vi har ikke besluttet noget endnu. Men vi peger på det som en mulighed, og så vil vi også tage det op til november, når vi skal diskutere regulativet for støj i forbindelse med udendørsarrangementer, forklarer Lasse P. N. Olsen.

Sidstnævnte fik dog byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm (DF) til at tage forbehold for sagen, da han mener, det vil være problematisk med mere støj i aftentimerne.