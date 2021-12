Nu kan du købe billetter til Royal Run

AALBORG:Er du bare vild med at løbe - og gerne med royalt stjernestøv? Så er det nu, du skal til tasterne, for billetterne til næste års Royal Run er netop sat til salg her klokken 12, torsdag.

Løbet finder sted i Aalborgs gader anden pinsedag næste år, 6. juni, og du kan løbe en mil, fem kilometer eller den lange rute på 10.

Det er fjerde gang, at løbet bliver gennemført, og det har gennem alle årene fået stor opbakning af både kronprinsparret og deres fire børn. De seneste år har kronprinsesse Mary løbet i Aalborg, men det er indtil videre ikke offentliggjort, hvem der kommer næste gang.

Kronprinsen glæder sig til gensyn med både danskerne og løbefesten, fortæller han i videoen her, som Royal Run netop har offentliggjort.

Aalborg igen igen

Aalborg og København er de eneste byer, der har været værter hver gang, løbet er gennemført.

Og i Aalborg Kommune glæder man sig over opbakningen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for og stolte over, at Aalborg igen i 2022 er blevet valgt til værtsby for Royal Run, der er en rigtig god event for Aalborg, siger eventchef Søren Thorst.

- Aalborg Atletik og Motion har ved de forudgående Royal Run lavet et fantastisk og professionelt gennemført arrangement, og der er ingen tvivl om, at det har betydet rigtig meget i forbindelsen med udvælgelsen af værtsbyer for 2022.

Søren Thorst fortæller også, at man løbende samarbejder om at udvikle Royal Run og skabe nogle spændende ruter for løberne og gode oplevelser for publikum før, under og efter arrangementet.

Aalborg Kommune og Aalborg Atletik og Motion er involveret i den lokale planlægning, mens DGI er tovholder på selve Royal Run.

Du kan købe din billet til næste års løbefest her