Nu kører Umbrella-sagen i Aalborg: - Når man trykker på send, videresender man børneporno

AALBORG:Mandag fortsatte den nordjyske række af retssager i forbindelse med Umbrellasagen, hvor mange, især helt unge, er tiltalt for at have delt to videoer indeholdende seksuelt indhold med deltagelse af en 15-årig pige og en 15-årig dreng. Da begge på tidspunktet for optagelsen var under 18 år, var indholdet på videoerne børneporno.

De to videoer findes i flere versioner, som er i forskellige længder. Den ene video, som er i fem versioner, er delt 1824 gange. Den anden video er i tre versioner, og den er delt 928 gange.

De første nordjyske sager blev holdt ved Retten i Hjørring i november. Her var der referatforbud. Ved mandagens retssag i Aalborg blev der ikke nedlagt påstand om referatforbud.

Den første sag mandag i Aalborg var mod en 22-årig kvinde, som modtog og videresendte videoerne via Messenger først i 2016. Kvinden nægtede sig skyldig i tiltalen, men erkendte de faktiske forhold.

Troede de var jævnaldrende

Først i 2016 gik den 22-årige på en nordjysk handelsskole. Hun fortalte i retten, at hun første gang hørte om videoen, da hun modtog den. Og hun erkendte indledningsvist at have videresendt den.

- Jeg tænkte ikke over det, da jeg fik videoen. På videoen var nogle mennesker. Det var så dårlig kvalitet, at man kun kunne se, de tumlede rundt. Jeg husker, at der lå nogle i en seng, fortalte hun, da hun blev udspurgt af anklager Mette Bendix.

Hun havde dog bemærket, at der var noget seksuelt på videoerne.

- Jeg troede, de var jævnaldrende med mig. Det gik jeg ud fra, sagde hun.

Video afspillet for lukkede døre

Den 22-årige pige videresendte videoerne til sin bedste veninde, hvilket anklageren fremlagde bevis for.

- Jeg husker ikke hvorfor, men jeg så den og tænkte, at det var vildt, at nogen blev optaget under den slags omstændigheder, forklarede den 22-årige kvinde som svar på anklagerens spørgsmål om, hvorfor hun sendte videoerne videre.

Videoerne blev herefter afspillet i retten. Det skete for lukkede døre.

Nedlagde påstand om frifindelse

Under sin procedure fremhævede anklageren, at det på især den ene video var tydeligt, at der var tale om deltagelse af en pige under 18 år. Derfor, mente anklageren, er der ingen tvivl om, hvad det betyder:

- Når man trykker på send, videresender man børneporno, konstaterede anklager Mette Bendix.

Hun sagde under sig procedure, at der er skærpende, at pigen kan identificeres på den ene video, og at man tydeligt kan se, hvad der sker på videoen.

Anklagemyndigheden mente, den 22-årige bør idømmes ikke under 14 dages betinget fængsel.

Det var den unge kvindes forsvarer Rasmus Amandusson ikke enig i. Han nedlagde påstand om frifindelse.

- De to drenge, som startede alt dette her og videresendte videoerne, fik en bøde. Man burde i en situation som denne her også idømme en bøde. Subsidiært 10 dages fængsel, sagde han.

Flere sager i Aalborg

Den 22-årige kvinde sagde, at hun er ked af, at sagen får indflydelse på hendes muligheder fremover.

Hun beklagede afslutningsvis og sagde, at hun aldrig tænkte, at de to på videoerne var under 18 år.

Den forurettede pige, som optræder på videoerne, var ved retssagen repræsenteret ved bistandsadvokat Ole Søgaard-Nielsen. Han fremsatte et erstatningskrav på 5.000 kroner. Fra den forurettede dreng er der fremsat et erstatningskrav på 1.000 kroner. Begge krav argumenterede forsvareren imod.

Der afvikles flere retssager i Umbrellasagen i denne og næste uge ved Retten i Aalborg. Domsafsigelsen i sagen mod den 22-årige kvinde og de øvrige tiltalte forventes at finde sted 20. december.