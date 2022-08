Nu kommer de røde kasser – men næste skridt i affaldssorteringen lader vente på sig

AALBORG:Bor du i enfamiliebolig i Aalborg, går der ikke længe før du får en lille, rød kasse fra Aalborg Renovation til farligt affald. De røde kasser, der er tiltænkt affald som for eksempel spraydåser med barberskum, rengøringsmidler og batterier, er en del af den større plan om bedre sortering af danskernes affald.

Når alt er implementeret, skal vores affald sorteres i ti forskellige fraktioner – hvoraf farligt affald så er den seneste opdatering i Aalborg Kommune. Og nu går kommunen så inden længe i gang med at aflevere kasserne til de mange husstande.

Egentlig har man altid kunnet aflevere sit farlige affald på genbrugsstationen, det nye er bare, at man nu får mulighed for at komme det i den røde kasse og bestille afhentning og udbytning af kassen. Arkivfoto: Henrik Louis

- Vi forventer at påbegynde med at køre de her kasser ud, inden udgangen af august. Der er over 40.000 enfamilieboliger, så det er selvfølgelig noget, der kommer til at tage noget tid, siger renovationschef i Aalborg Kommune Jens Boye og fortæller, at han forventer, det tager nogle uger, før alle enfamilieboligerne har fået en rød kasse til farligt affald.

Men selvom husejerne nu får de nye kasser inden alt for længe, går der et godt stykke tid, før de sidste to affaldsfraktioner bliver indført i Aalborg Kommune.

Tekstiler udskudt

Næste step er nemlig muligheden for at sortere i tekstiler. Her var det oprindeligt planen, det skulle have været indført i 2022, men det er blevet skubbet et år, fortæller renovationschefen.

Ifølge ham er der ved at komme styr på de lovmæssige ting omkring indsamlingen af tekstiler, men der skal stadig træffes en lokalpolitisk afgørelse om, hvordan vi konkret vil håndtere tekstil-affaldet i Aalborg.

- Jeg tror, når de fleste tænker på tekstiler, tænker de på klude og gamle skjorter. Men det er faktisk også meget andet, siger han og forklarer, at tekstil-fraktionen også kommer til at indeholde gulvtæpper og store gardiner.

Sidste fraktion kræver ny maskine

Den sidste fraktion, madaffald, har dog endnu længere udsigter. Mens andre kommuner allerede er i gang med at sortere madaffald for sig, bliver det først en realitet i Aalborg 1. januar 2024.

Det skyldes, at man i Aalborg har valgt, at indsamlingen af madaffald skal fungere på en anden måde end mange andre steder.

I Aalborg har man besluttet, at man vil have nedgravede containere i midtbyen, og at madaffald skal samles ind sammen med restaffaldet, bare i forskellige poser, forklarer renovationschefen.

- Madaffald i grønne poser og restaffald i sorte poser i den samme beholder. Det er uanset, om det er enfamilieboliger eller nedgravede containere. Så der skal ikke yderligere containermateriel ud til det.

For at få det til at lykkes, skal der etableres et nyt, dyrt sorteringsanlæg, der kan sortere sorte og grønne poser hver for sig – en opgave, der kom i udbud tidligere på året.

Når andre kommuner allerede nu kan indsamle madaffald som en særskilt fraktion, skyldes det ifølge renovationschefen, at borgerne her skal smide madaffaldet i særskilte containere eller dele af containere. Madaffaldet er altså allerede kildesorteret, som det hedder, men sådan har vi ikke valgt at gøre det i Aalborg, og det er der en grund til, forklarer Jens Boye.

- Skulle vi gøre det sådan, skulle vi til at ændre rigtig meget på den logistik og de installationer, vi har lavet omkring de nedgravede containere i hele midtbyen. For eksempel kunne det være, vi skulle grave en container mere ned ved hver ø, så der også var en container til madaffald.

Når den sidste fraktion, madaffald, kan håndteres i Aalborg, skal det smides ud i grønne poser i de samme containere, som bliver brugt til restaffald. Kommunen og den kommende sorteringsmaskine, står for resten. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Folk vil gerne

Selvom de indtil videre otte fraktioner betyder, Aalborgenserne skal sortere deres affald i flere forskellige grupper, oplever renovationschefen, at borgerne i det store hele kan håndtere det. Dog er det borgerne, der bor i enfamiliehuse, der har egne plast-containere, der er bedst til at sortere.

- Vi ved, når bøvle-procenten stiger, falder renheden også. Det skal være let, men det er ikke altid nemt at få det forenet med alle etageejendomme. For de er indrettet forskelligt.

Dog er renheden af affaldet blevet bedre, efter man gik fra de gammeldags containere på hjul til de nedgravede containere, fortæller renovationschefen.

- Vi ved af erfaring, når man indfører nye fraktioner og ændrer på folks rutiner og vaner, så tager det tid at få de vaner kørt i stilling. Men generelt vil folk gerne, og folk er også gode til det.