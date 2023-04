Nu kræver det fast arbejde at bo i mere end 1600 boliger

AALBORG:Fremover skal man enten have fast arbejde eller være i gang med en SU-uddannelse eller et lærlingeforløb, hvis man skal bo i mere end 1600 almennyttige boliger i Aalborg Kommune.

Boligforeningen Alabu har i hvert fald søgt om lov til at benytte sig af "fleksibel udlejning" i en lang række boliger i Grønlandskvarteret, Aalborg Øst og øgaderne, og går det som forvaltningen indstiller, nikker by- og landskabsudvalget formentlig ja til det, når medlemmerne mødes næste gang.

Formålet er er nemlig at skabe en god social balance i boligerne, der blandt andet er beliggende på Saltumvej, Skallerupvej og Aggersundvej, og det falder fint i tråd med kommunens arbejde for at løfte området, fortæller direktør i Alabu Bolig Klaus Ringgaard.

- Det handler om den afdeling, der hedder Grønneparken. Og det er et led i hele det arbejde, der har været lavet i Aalborg Øst gennem mange år med boligsociale helhedsplaner og så videre, forklarer han.

Grønlandskvarteret må helst ikke udvikle sig til et parallelsamfund. Arkivfoto:Torben Hansen

Indtil nu har det været Aalborg Kommune, der har fordelt lejlighederne i området ved hjælp af en "kombineret udlejning", hvor man blandt andet har kigget på, om ansøgerne er i job, uddannelse eller på offentlig forsørgelse, og ifølge Klaus Ringgaard har de været med til at slette Aalborg Øst af ghettolisten.

I forhold til Grønlandskvarteret, hvor de ny regler kommer til at omfatte 650 boliger på Umanakvej, Peter Freuchensvej, Gørnlands Torv og Diskovej, er det dog et andet forhold, der spiller ind. For her er det regeringens indsats mod parallelsamfund, der forpligter kommunen til, at der skal være en anden beboersammensætning i området i 2030.

- Og det rammer jo både os, og de andre boligorganisationer i området. Så det er noget, vi er blevet pålagt udefra, påpeger Klaus Ringgaard.

Den fleksibel udlejning kommer også til at gælde 230 boliger på Sønderbro i øgaderne, og Klaus Ringgaard regner desuden med, at de øvrige almennyttige boligorganisationer vil indføre tilsvarende regler om kort tid, da det er en del af den generelle aftale, man har lavet med Aalborg Kommune.

- Vi har bare været lidt hurtigere ude end flere af de andre i dette tilfælde, forklarer han.

Direktør i Alabu Bolig, Klaus Ringgaard, understreger, at det er regeringen, der har stillet krav om, at der bliver gjort noget ved beboersammensætningen i området. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Men kan man så omvendt ikke spørge, hvor de mennesker, der ikke passer til de krav, skal bo henne fremover?

- Alle andre steder, for der vil stadig være 80 procent af lejlighederne, hvor der ikke er fleksibel udlejning, siger Klaus Ringgaard.

- Men det her er jo regeringsbestemt - det er ikke noget vi har dikteret - så vi er blevet pålagt at gøre noget i de her områder, og derfor er vi også i gang med nogle fysiske helhedsplaner og nogle boligsociale indsatser. For eksempel på Umanakvej og Peter Freuchens Vej, tilføjer han.

Ifølge Klaus Ringgaard er der ganske vist intet quick-fix, men han håber, at boligforeninger og afdelinger i andre områder vil være med til at bære en del af ansvaret.

- Men det bliver uden tvivl en lang, hård indsat - ligesom den vi har haft i Aalborg Øst, hvor vi er ved at være nået godt i mål, pointerer han.