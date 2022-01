Nu lukker 18 uddannelser på Aalborg Universitet

AALBORG:Hvis du er på vej til Aalborg eller København for at studere, så lyt lige med her inden du stiger på toget. Det kan nemlig være, du skal skifte spor til Esbjerg eller Hjørring?

For nylig vedtog Folketinget nemlig nye krav om udflytning af uddannelser, og det betyder, at Aalborg Universitet lukker for optag på i alt 18 uddannelser og flytter to af dem til andre byer - det skriver universitetet selv i en pressemeddelelse.

Det er primært campus København, der står for skud, når optaget skal reduceres med ikke færre end 768 studerende, men en tredjedel af de studerende bliver dog fundet på campus Aalborg. Størstedelen af de uddannelser, der lukkes er inden for humaniora.

- Vi har fået en bunden opgave af politikerne. En opgave, som vi ikke har ønsket, men som vi har forsøgt at løse under hensyntagen til, hvad der under omstændighederne vil være bedst for Aalborg Universitet.

- Vi har derfor ikke blot kørt en grønthøster hen over universitetet, men har baseret løsningen på nogle strategiske valg, siger rektor Per Michael Johansen i pressemeddelelsen.

På hovedcampus i Aalborg lukker derfor bare tre uddannelser, mens en flyttes til Esbjerg, og en flyttes til Hjørring. Uddannelserne lukkes på baggrund af høj ledighed for de færdiguddannede.

Til gengæld lukkes alle otte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i København. Dertil kommer syv tekniske og ingeniørvidenskabelige uddannelser i hovedstaden.

Universitetet forhandler i øjeblikket med ministeriet om at oprette en tandlægeuddannelse i Hjørring, ligesom politikerne har pålagt dem at flytte dele af sin socialrådgiveruddannelse til byen.

Uddannelserne forventes at være helt lukkede i 2030, og AAU håber på at undgå fyringer.

Du kan læse her, hvilke uddannelser der lukker