Nu lysner det: Det tyder på genåbning i Aalborg

AALBORG:Torsdag har været præget af gode nyheder om genåbning og et snarligt farvel til mundbind. Og de gode nyheder fortsætter for aalborgenserne, der snart kan se frem til, at et af de tre nedlukkede sogne genåbner.

Vor Frue Sogn lukkede ned 5. juni, men har siden nedlukningen haft smittetal under grænseværdierne og kan nu se frem til at genåbne på lørdag, hvis tendensen fortsætter.

Det fortæller Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes kriseberedskab.

- Hvor Frue er på sjette dag under grænseværdierne, så vi har en forventning om, at vi kan genåbne, hvis vi fortsat er under grænseværdierne i morgen, siger han til NORDJYSKE.

Det betyder blandt andet at flere skoler og kulturinstitutioner som Musikkens Hus og Nordkraft kan genåbne umiddelbart efter at tallene bliver offentliggjort fredag.

- Når vi har tallene i morgen kan vi give en klar melding, og vores forventning er, at genåbningen sker umiddelbart derefter, siger Jan Nielsen.

Disse ting genåbner i Vor Frue - Sønderbroskolen - Ung Aalborg (Nordkraft) samt Blok X, Kulturskolen (Nordkraft) - Uddannelseshuset og Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (Kayerødsgade) - Vester Mariendals udskoling i Kjellerupsgade Ungdoms og voksenuddannelser - Tech College - Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg Kulturinstitutioner m.fl. - Utzon Center - Musikkens Hus - Aalborg Hovedbibliotek - Nordkraft: Kunsthal Nord, Skråen (og Karolinelund), Teater Nordkraft, Biffen - Jazzarkivet - Stadsarkivet Folkeoplysende foreninger - Bethaniakirkens Ungdom - Bethelkirken (Klub 14) - DBS Aalborg 1 - Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg - Limfjordsbanen, Aalborg Veterantog - Musikforeningen Quinten - Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund - SFU-Aalborg - Sportskarate.dk - Aalborg Martial Arts - Aalborg Skakforening af 1889 - Aalborg Taekwondo Klub - Aalborg Tennis (Nordkraft) - LKB-Gistrup (Nordkraft) - Vejgaard Gymnastik (Nordkraft) - Lindholm Gymnastik (Nordkraft) - Aalborg Seniorsport (Nordkraft) - RKG Gymnastik (Nordkraft) - Kulturforeningen Baghuset Aftenskoler - Den Rytmiske i Nordkraft - AOF, Kayerødsgade §18 foreninger - Asylforum - FitForKids (sønderbroskolen) - Lejerens frie retshjælp - Elsk Aalborg - Bethaniakirken Aalborg - Forbrugerrådet Tænk (hovedbiblioteket) - Foreningen Far (hovedbiblioteket) - LGBT Kommercielle fitnesscentre - Fitness World, Nytorv - DGI, Teglgårds Plads - Thimms, Gørtlervej - Crossfit North, Hjulmagervej - Unlimited Performance VIS MERE

Vor Frelser og Budolfi Sogn skal fortsat være lukkede, men for første gang er Budolfi under grænseværdierne, og kan dermed begynde at se frem mod en genåbning om seks dage.

- Generelt ser det positivt ud i Aalborg, hvor incidenstallet i hele kommunen falder, og Budolfi har for første gang en dag, hvor vi er under grænseværdierne, siger Jan Nielsen.

Vor Frelser var det første sogn, der lukkede ned og de har endnu til gode at være under grænseværdierne.

Derfor er opfordringen stadig fra Aalborg Kommune, at man lader sig teste, så vi kan få brudt smittekæderne og alle sogn kan genåbne i byen.

Det testjusterede incidenstal i Aalborg Kommune fortsætter torsdag med at falde til 158,23, hvilket er det laveste i mere end en uge. Det betyder også, at Aalborg Kommune bliver overhalet af både Randers og Rødovre på listen over de kommuner med det højeste incidenstal.

