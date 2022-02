Sådan vil Aalborg hjælpe ukrainske flygtninge

- Aalborg Kommune er klar til at hjælpe med indkvartering af flygtninge fra Ukraine

- Aalborg Kommune er klar til at understøtte civilsamfundets aktiviteter i relation til situationen i Ukraine.

- Økonomiudvalget vil sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder og/eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen, men det skal undersøges nærmere.

- Ser på muligheden for at flage med ukrainsk flag, da der har været opfordring til det som form for støtte.

- Suspension af Aalborg Kommunes venskabsbysamarbejde med Pushkin.

- Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes deltagelse i kulturelle arrangementer med russisk deltagelse

- Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes at der købes russisk kul til brug på Nordjyllandsværket.