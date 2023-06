Nu rammer kaos også Nordjylland

NORDJYLLAND:Ventetid og tætpakkede tog.

Skal man ud og se med DSB i dag eller resten af ugen, er der overhængende risiko for, at turen ikke helt går efter køreplanen.

Statsbanerne er nemlig ramt af strejke, og derfor er der landet over massevis af aflyste afgange. Indtil videre har Nordjylland ikke været så hårdt ramt som resten af landet, men nu begynder problemerne også at ramme her.

På strækningen mellem Aalborg og Århus vil der kun køre et tog i timen mellem 7 og 14 - normalt er der op til to i timen - og samtidig vil der være færre vogne. Selvom man har købt en pladsbillet vil der ikke være garanti for en siddeplads.

Bedre bliver det næppe resten af ugen.

- Vi forventer aflysninger og kortere tog på en del strækninger flere steder i landet resten af ugen. Det skyldes, at vi akut mangler køreklare togsæt på grund af de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på DSB's værksteder, lyder det i en besked, der tidligt torsdag morgen blev lagt ud på dsb.dk.

Tirsdag formiddag lød det, at omkring 600-700 medarbejdere på DSB's værksteder havde nedlagt arbejdet. Striden handler om løn, og foreløbigt er der ingen tegn på, at der landes en forhandlingsløsning.

Striden bliver på alle måder en dyr omgang for DSB. Passager, der bliver forsinket mere end en halv time, har nemlig krav på kompensation. Den skal derimod søges sammen med billetdokumentation på DSB's hjemmeside.