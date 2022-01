Nu skal 0. klasser i Aalborg også hjemmetestes

AALBORG:Flere elever havde allerede hentet dem tirsdag, mens resten fik dem med hjem onsdag, da skolerne igen slog dørene op for fysisk undervisning.

Mens alle elever fra 1. klasse og op havde fået muligheden for - og bliver opfordret til - at tage to hjemmetests for corona om ugen, var 0. klasserne dog ikke med i planerne i første omgang.

Det vakte undren flere steder, men allerede torsdag ved middagstid sendte Aalborg Kommune en mail til samtlige skoleledere i kommunen om, at 0. klasse nu også er omfattet af ordningen.

- Vi har undret os lidt over, at det ikke gjaldt alle, der gik på skolen, da man startede med hjemmetest, men nu har vi fået lov til også at tage 0. klasse med. Det giver rigtig god mening at teste alle, når de jo går det samme sted, fortæller børne- og undervisningsrådmand Morten Thiessen (K).

- Det kommer til at kræve 4-5000 flere test om ugen, men det kan vi også godt skaffe. Vi kan faktisk gå igang allerede nu - og allersenest fra starten af næste uge kan alle de mindste elever også få hjemmetest, fortæller rådmanden.

Før 0. klasse kom med i regnestykket, skulle der bruges godt 50.000 antigentest om ugen på skolerne i Aalborg Kommune.