Nu skal du testes et nyt sted i Aalborg

AALBORG:På åbningsdagen havde omkring 30 borgere taget position i en lang kø med god afstand ude foran det nye coronatestcenter på Håndværkervej 24c i Aalborg. Det nye testcenter i murstensbygningen erstatter teltene på Hjørringvej i Nørresundby.

- Det er af hensyn til personalet og dem, der skal podes. Det duer jo ikke at stå i et telt her hen over vinteren, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) til NORDJYSKE.

Rammen for det nye testcenter faldt på Håndværkervej, da der her er plads til cirka 50 parkerede biler.

- Vi har kigget efter nogle faciliteter med store rummelige lokaler, parkeringsfaciliteter og mulighed for offentlig transport, siger regionsrådsformanden.

Testcentret kan pode 4.000 mennesker per dag. På åbningsdagen havde 1.000 borgere bestilt tid.

Det nye testcenter Adresse: Håndværkervej 24C, 9000 Aalborg Åbningstid: Klokken 9-17 Kapacitet: 4.000 om dagen Der skal bestilles tid inden ankomst, samt medbringes sundhedskort.

Den kommende vaccine

De nye lokaler vil blive benyttet så længe, det er nødvendigt, fastslår Ulla Astman.

- Vi må se, hvordan det udvikler sig. Her bliver der også mulighed for at blive vaccineret, så vi får sandsynligvis brug for det her sted i rigtig lang tid, siger regionsrådsformanden.

Testcentret har åben 9-17 hver dag, og der skal bestilles tid inden ankomst samt medbringes eget sundhedskort.

Viden fra tidligere center

Testning af borgere har stået på en rum tid nu, og med tiden har regionen forsøgt at optimere testningen. Den læring er taget med videre til Håndværkervej.

- Udover parkering har vi gået op i at have flytbare vægge, så vi kan lave større eller flere kabiner, hvis nødvendigt. Samtidig har vi lavet ensretning, så folk ikke skal mødes i døren, siger Tina Beith, driftsleder for testcentrene i Nordjylland.

Testcentret i Hjørring forventes at flytte ud af teltene på Arsenalvej og ind i en bygning på Læsøvej i uge 51, mens Frederikshavn forventes at få nyt testcenter på Skippergade fra 8. december.