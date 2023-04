Politikere enige: Kollega skal undersøges

AALBORG:På mandagens møde i økonomiudvalget diskuterede rådmændene og borgmesteren i Aalborg Kommune, hvad de skulle stille op, efter at Nordjyske gennem flere uger har beskrevet, hvordan rådmand Nuuradiin Hussein (S) har involveret sig i en konkret børnesag.

Flere eksperter har tilkendegivet, at rådmanden har handlet ulovligt, og derfor besluttede et enigt økonomiudvalg, at kommunens jurister nu skal se på sagen.

- Vores centrale juridiske afdeling ligger i Økonomi og Erhverv, der tidligere hed borgmesterens forvaltning, og opgaven er landet hos dem, siger Jes Lunde (R), rådmand for Sundhed og Kultur.

Han forklarer, at juristerne i første omgang skal se på, om sagsbehandlingen giver anledning til bemærkninger.

Og den beslutning er rådmand for Børn og Unge, Morten Thiessen (K), tilfreds med.

- Det er sådan, det bør være. Der bør ikke være tvivl om, hvorvidt vi har overholdt loven, siger han.

Forstå sagen Sagen handler om et barn, som er placeret i netværkspleje. Det betyder, at barnet er anbragt i en familie, der er en del af forældrenes - eller i dette tilfælde moderens - netværk.

Barnet udviklede sig ikke alderssvarende, og derfor vurderede familiegruppen i Aalborg Kommune, at der var behov for at flytte barnet til en forstærket plejefamilie.

Det ønskede barnets familie ikke, og derfor endte sagen som en tvangsfjernelsessag, som skulle behandles i Børn og Unge-udvalget, hvor politikerne skulle tage endelig stilling til, om barnet skulle tvangsanbringes.

Nuuradiin Hussein har - efter at have holdt møder med familien - flere gange i forløbet bedt forvaltningen om at udskifte rådgiveren i sagen. Noget som flere gange blev afvist, fordi der ikke var faglige grunde til at kræve et rådgiverskifte. Der var med andre ord ikke en finger at sætte på rådgiverens arbejde.

Alligevel fastholdt rådmanden, at et rådgiverskifte var nødvendigt. Noget som to eksperter overfor Nordjyske har vurderet er decideret ulovligt, fordi en rådmand ikke må blande sig i konkret sagsbehandling.

Direktør for Job- og Velfærdsforvaltningen Arne Lund Kristensen besluttede efter et møde med Nuuradiin Hussein, at rådgiveren skulle tages af sagen. Han afviser, at det er sket på baggrund af politisk pres.

Den pågældende rådgiver er efterfølgende blevet sygemeldt. VIS MERE

Det bærende princip

Udover at igangsætte en juridisk undersøgelse af sagen blev økonomiudvalget også enige om en principbeslutning, som skal skabe klarhed over, hvordan man forvalter i kommunen.

- Vi vil ikke have situationer, hvor en rådmand skal ned og bestemme, hvem der skal være sagsbehandler. Det er en forvaltningsmæssig vurdering. Og det har vi så haft en drøftelse af i økonomiudvalget, hvor vi blev enige om en principbeslutning, siger Jes Lunde, som stillede forslaget.

Teksten, som politikerne blev enige om, lyder således:

"Det er i Aalborg Kommune et bærende princip, at det er den administrative ledelse, der har kompetencen til at lede den konkrete udmøntning af opgaveløsningen i enhver henseende, inden for rammerne af de politiske beslutninger"

Det er uvist, hvornår Økonomi og Erhverv er færdige med deres juridiske vurdering af sagen.