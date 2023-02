Nu skal politikere tage stilling til milliontilskud til tennisklub

AALBORG:På mandag skal partierne bag budgettet i Aalborg Kommune til budgetforligsmøde.

Her skal de blandt andet diskutere tilskuddet på én million kroner til Aalborg Tennisklub.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er det ikke et punkt på mødet, men skal debatteres under 'eventuelt'.

Tilskuddet har skabt en del debat, efter Nordjyske kunne afsløre, at det var Venstre, der stillede krav om, at klubben skulle have en million kroner til etablering af to helårsbaner, hvis partiet skulle være med i budgetforliget.

Venstres gruppeformand, Daniel Borup, er nemlig aktivt medlem af klubben, og Aalborg Tennisklub var ikke orienteret om, at Venstre ville stille forslaget til budgetforhandlingerne.

Klubben havde heller ikke sendt en formel ansøgning til Aalborg Kommune.

Derfor fik tilskuddet kritik fra flere sider, og Daniel Borup udtalte i den forbindelse, at tilskuddet skulle drøftes med budgetforligspartierne igen.

- Det bliver vi nødt til, sagde han i slutningen af december til Nordjyske.

Ser frem til en afklaring

Med sagen er Aalborg Tennisklub havnet i en politisk debat, som klubben ikke havde nogen intentioner om, at skulle være en del af.

Derfor ser klubben frem til, at sagen bliver afgjort. Uanset om den ender med eller uden en million kroner i støtte.

- Vi ved ikke, hvad vi skal forvente, men vi ser frem til at få sagen afklaret, siger formand Mads Brix til Nordjyske.

Han fortæller, at klubben ikke er begyndt på det indledende arbejde med at etablere helårsbanerne, fordi man var usikker på, om tilskuddet ville blive trukket tilbage.

Bestyrelsen har dog sendt en besked til forvaltningen, hvor de gør det klart, at de gerne vil have helårsbanerne.

- Vi ønsker ikke at forholde os til processen omkring, hvordan pengene er givet, men at få helårsbaner er en super god idé, siger Mads Brix.

Budgettet for 2023 og 2024 blev indgået af et bredt flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne.

Partierne mødes mandag morgen.