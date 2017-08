Nu skal rotterne i Aalborg dø

AALBORG: Rotterne er på fremmarch i Danmark. To rotter bliver til 900 eksemplarer på et år, hvis fødemulighederne er optimale.

Og milde vintre har givet gunstige betingelser, og det kan blandt andet mærkes i Aalborg Kommune, hvor antallet af anmeldelser indenfor det seneste år er vokset med mere end 10 procent.

Derfor bliver der nu sat massivt ind: Aalborg Kommune firedobler således budgettet til bekæmpelsen.

- Der er sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser af rotter. Så der er simpelthen et behov for, at der sker noget, fortæller kommunens miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

1. september er skiftedag

Den nye "rottehandlingsplan" for Aalborg Kommune blev onsdag præsenteret på et pressemøde i Østre Anlæg - ét af de steder i Aalborg, der er plaget af rotter.

Selve planen træder i kraft 1. september - og det er firmaet Mortalin, der har vundet kontrakten, som gælder i de kommende fire år.

Hidtil har 2,5 ansatte været beskæftiget med at bekæmpe rotter i Aalborg - men fremover bliver otte beskæftiget med opgaven..

Dyrere for borgerne

I og med at budgettet til rottebekæmpelsen altså skal firedobles, så vokser også betalingen for borgerne i Aalborg Kommune, forklarer Lasse P. N. Olsen.

- Det betyder helt konkret, at hvis man bor i en villa, der er vurderet til tre millioner kroner, så skal man - i stedet for at betale cirka 50 kroner om året - betale cirka 200 kroner om året. Det er den måde, vi kan finansiere det på.

Rådmanden forventer dog ikke nogen nogen stor opstandelse over den ekstra udgift for skatteyderne.