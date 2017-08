Nu slår Skat stillinger op i Aalborg

AALBORG: - Er det rigtigt? 34 stillinger? Det kan jeg kun glædes over.

Sådan lyder reaktionen hos tillidsmanden i Skat i Aalborg, Helle Lundquist, på, at Skat nu søger 34 sagsbehandlere til ejendomsvurdering hos Skat Ejendom i Aalborg.

I forvejen har Skat 36 medarbejdere i Aalborg, der beskæftiger sig med ejendomsvurdering. Et nyt system skal give en mere retfærdig ejendomsvurdering, og det kræver flere ansatte.

- Jeg vidste godt, at stillingerne ville komme, men ikke det eksakte antal og ikke hvornår, siger tillidsmanden.

En ny struktur med syv styrelser er på vej hos Skat, hvor mange medarbejdere har fået varslet, hvilken styrelse de skal være hos. Konsekvensen er et snarligt valg mellem pest eller kolera: Flyt efter dit job, eller mist det. Derfor kalder Helle Lundquist det kærkomment med de 34 stillingsopslag.

- Set fra et tillidsmandssynspunkt er det rigtig belejligt, at de stillingsopslag kommer nu. Det giver medarbejdere, der ikke ved, om de skal være i Aalborg fremover, mulighed for at søge nu.

Helle Lundquist forventer at der nemt kan findes kompetente medarbejdere internt i Skat til de nyoprettede stillinger.

- Vi forventer at få alle 34 i første hug, supplerer funktionsleder hos Skat i Aalborg, Eva Gjelstrup.

Lederen forklarer, at Skat rekrutterer allerede nu på grund af det store, nye vurderingssystem, der skal indføres til foråret.

- Vi vil gerne have folk med professionsuddannelser, akademikere, ejendomsmæglere og bankuddannede, uddyber Eva Gjelstrup.

Ejendomsvurdering skal fremover på landsplan fordeles på fem enheder i stedet for de nuværende otte. I Aalborg betyder det omtrent en fordobling fra 36 til 70 ansatte.

- Ejendomsvurderingen styrkes radikalt, pointerer Eva Gjelstrup.

Samlet set betyder omstruktureringen af Skat, at antallet af ansatte i Aalborg udvides fra 360 til 500. Blandt andet fordi byen skal huse Skats styrelse for motorregistrering.