Nu starter julefrokosterne: Nye initiativer skal gøre nattelivet mere sikkert

AALBORG:Tryghed i nattelivet har fyldt meget i Aalborg i 2022. Ikke mindst efter byen mistede to unge den samme weekend i starten af året; Oliver Ibæk Lund, der druknede i fjorden, og Mia Skadhauge Stevn, der blev slået ihjel.

Når julefrokost-sæsonen inden længe for alvor bliver skudt i gang, bliver det derfor også i en by, der oven på de tragiske dødsfald har iværksat en række tiltag, der skal gøre nattelivet tryggere for aalborgenserne.

Tilbage i foråret åbnede Safe House i Jomfru Ane Gade, hvor festende nordjyder kan søge ly og få hjælp til alt fra skader til opladning af mobiltelefonen. Omkring 55 mennesker er frivillige i foreningen bag, og ifølge medinitiativtager Mark Bossen, har Safe House været langt mere nødvendigt, end de i første omgang regnede med.

- Vi vidste godt, Safe House ville være en god ting at have, men vi har kunnet se på de mange mennesker, der er herinde hver eneste weekend, at det virkelig har været nødvendigt.

Ud over at have lokaler i ”Gaden”, hvor man kan søge hjælp og ly, råder Safe House også over to elektriske løbehjul, der bliver brugt til at patruljere havnefronten samt små gader og gyder i løbet af natten.

- Vi patruljerer for at se, om der er nogen, der ligger og sover, eller om der skulle være sket noget med nogen af dem, der er i gyderne. Og så stopper vi selvfølgelig alle, der står tæt på vandet og spørger om de ikke vil træde to meter tilbage. For der er ingen grund til at stå derude, fortæller Mark Bossen og forklarer, at de har sat ekstra bemanding på den kommende julefrokost-tid.

- Både politiet og sygehuset er enormt tilfredse med den indsats, der ydes fra Safe Houses side, fortæller Nuuradiin Hussein, der også roser indsatsen, som mange unge gør brug af. Arkiivfoto: Lars Pauli

Ny teknik langs havnen

I kommunen har der også kørt en længere proces for at finde frem til, hvad der kunne gøres for at sikre et tryggere natteliv.

Ud over en oplysningskampagne og dialog med uddannelsesinstitutionerne og restaurationsbranchen, har kommunen også indkøbt en del nyt udstyr, der skal højne sikkerheden, fortæller rådmand for Job og Velfærd, hvor Tryg Aalborg hører under, Nuuradiin Hussein (S).

- Der er blevet købt 11 ekstra termiske kameraer, der er blevet placeret på meget strategiske steder ved havnefronten, fortæller rådmanden og forklarer, at politiet kan monitorere nogle af dem, mens andre aktiveres automatisk, hvis nogen falder i fjorden.

Takket være de ekstra kameraer, dækker de i dag havnefronten fra Østre Havn til Spritten.

Udover kameraerne er der også blevet sat flere redningsstiger op, ligesom der også er kommet mere gadebelysning langs fjorden og flere skilte.

Indførslen af ekstra natbusser var også et forslag, der på et tidspunkt blev diskuteret. Men det blev der ikke fundet penge til i det kommunale budget. Nuuradiin Hussein håber, det kan blive en mulighed når, der næste år er styr på både plusbus og en ny køreplan. Arkivfoto

Toiletter lader vente på sig

Kommunen har også bestilt en god håndfuld mobile toiletter, der efter planen skal stilles op langs de ruter, folk plejer at tage, når de går mod havnen. Men toiletterne er ikke kommet endnu, forklarer rådmanden.

- Dem, vi har bestilt toiletterne hos, har ikke kunnet levere dem til tiden. Der er nogle af materialerne til toiletterne, der er blevet forsinkede. Vi har været i kontakt med leverandøren, der siger, toiletterne er på vej, og at de vil levere dem hurtigst muligt.

I Aalborg Kommune har man også talt om at etablere en Safe Zone, hvor de festglade unge kan vente i oplyst læ, når de skal fange en taxa eller tage bussen hjem. Men den er ikke etableret endnu, fordi man gerne vil gøre det i forbindelse med plusbusprojektet.

- Plusbussen kommer til at køre på Ved Stranden, og man skal have designet det rigtigt. Så derfor er man i gang med at kigge på, hvordan sådan en Safe Zone kunne passe ind i det tracé, forklarer rådmanden, der derfor heller ikke kan præcisere, hvornår en sådan Safe Zone kommer til at blive en realitet.

- Der bliver brugt både kræfter og ressourcer på det her område, og vi håber alle sammen, det virker, og at det kan være med til at skabe tryghed. Men når det er sagt, kan vi ikke garantere, der ikke er nogen, der kommer igennem alle vores sikkerhedsforanstaltninger og indsatser og alligevel kommer galt afsted.