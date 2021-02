Nu tændes lyset i længe ventet lysregulering

FREJLEV:Et længe ventet lysreguleret kryds på Ny Nibevej-Kærvedgårdvej nær Frejlev bliver nu en realitet. Fredag "sidst på dagen" bliver der tændt for de røde, gule og grønne lamper i lysfyrene.

Det bekræfter anlægsingeniør Charlotte Kragh-Pedersen, der er Aalborg Kommunes projektleder på det nye lysregulerede kryds.

Der har været arbejdet intenst med at få krydset gjort klart, så pendlere fra bl.a. Frejlev, St. Restrup og til dels også Sønderholm har kunnet komme nemmere ud på Ny Nibevej i myldretidstrafikken morgen og eftermiddag/aften.

Aalborg Kommune har tidligere meldt ud, at lysreguleringen af krydset kunne startes op allerede før jul sidste år. Men forskellige forhold - blandt andet corona hos den underleverandør, der skulle gøre arbejdet med anlægget færdig - har gjort, at det altså først kan tages i brug på fredag.

Og Charlotte Kragh-Pedersen havde da også håbet, at lysreguleringen kunne være indviet allerede i januar.

- Der skete desværre lidt ting, der gjorde, at vi ikke kunne tænde anlægget før nytår og heller ikke i januar. Men nu bliver det altså tændt på fredag sidst på dagen, fortæller Charlotte Kragh-Pedersen, der havde håbet, at hele anlægget med ny højresvingsbane på Kærvedgårdsvej kunne have været åbnet samme tid.

- Men nu valgte vi altså, at højresvingsbanen kunne åbne, selv om signalanlægget ikke var færdigt. For vigepligtsforholdene er jo som de er med vigepligt fra Kærvedgårdvej, forklarer anlægsingeniøren.

Der bliver ikke nogen egentlig fejring af åbningen af lysreguleringen - bl.a. på grund af forsamlingsforbuddet som følge af corona-pandemien.