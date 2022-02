Nu udvides eftersøgningen af Oliver

AALBORG:Eftersøgningen af den 21-årige Oliver Ibæk Lund fortsætter på fuld styrke onsdag. Politiet søger fortsat primært i Limfjorden, da man frygter, at den 21-årige kan være faldet i vandet.

Den 21-årige forsvandt efter en bytur natten til fredag, og han er sidst set på videoovervågning ved Vestre Havnepromenade og restaurantskibet Prinses Juliana klokken 01.25.

- Vi frygter, at han kan være faldet i vandet. Det gør vi dels ud fra, at han sidst er set på videoovervågning ved Juliana, og at der ikke er andre ting i efterforskningen der indikerer, at der er grund til, at han ikke giver livstegn fra sig, fortæller vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Eftersøgning udvides

Både politi, beredskab og Missing People har i flere dage ledt forgæves efter Oliver Ibæk Lund.

Onsdag bliver der så skruet endnu mere op for eftersøgningen:

Der vil igen være dykkere i vandet, ligesom specialtrænede vandsøgningshunde bliver sat ind på fjorden.

Politiet sender også droner i luften, og en helikopter vil flyve over fjorden helt ud til Hals.

Derudover vil der også blive ledt til lands med hunde i Vestre Fjordpark.

Har du set Oliver?

Oliver Ibæk Lund beskrives som almindelig af bygning med kort, mørk hår.

Da han forsvandt, var han iført en mørk uldfrakke, lyseblå jeans og brune sko.

Har man set Oliver bedes man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.