Nu vender savnet fodgængerfelt snart tilbage

AALBORG:Nu kan du se de første tegn på, at et centralt fodgængerfelt i midtbyen snart vender tilbage igen. Master til lysregulering er nemlig ved at blive sat op på Nytorv ved Føtex - en vej der kan være svær at krydse, og hvor der tidligere har været et fodgængerfelt med trafiklys.

- Det blev egentlig nedlagt i forbindelse med etableringen af det nye Nytorv, har Laura Sand tidligere fortalt til os. Hun er fase- og projektansvarlig for fornyelsen af strækningen fra det centrale torv til Nordkraft.

- Men vi har fået rigtig mange henvendelser om, at det er savnet, og at man gerne vil have det tilbage. Så for at tilgodese det ønske, bliver fodgængerfeltet etableret igen.

Efter planen er det lysregulerede fodgængerfeltet klar til brug til oktober.

Byudviklingsprojektet i området består af i alt fem etaper, og efter planen slutter det ved Nordkraft med udgangen af 2024.

Kommunens vision for byfornyelsen fra Nytorv til Nordkraft er "at skabe en sammenhængende strækning med en perlerække af grønne byrum med plads til både handelsliv, ophold og oplevelser."