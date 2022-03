Ny advokatundersøgelse skuffer kommunen igen: Det er en trist sag

AALBORG:Byrådet var mere eller mindre i granatchok, da de 9. december 2021 fik præsenteret en uvildig adavokatundersøgelse af 27 ud af 57 af de omstridte udbygningsaftaler.

Torsdag eftermiddag fik by og landskabsudvalget så resultatet af undersøgelsen af de resterende udbygningsaftaler, og det gav ingen opmuntring i forhold til, at man ikke har levet op til lovens bogstav i forhold til, at udbygningsaftaler skal være frivillige.

Den supplerende undersøgelse har omfattet 21 udbygningsaftaler (fordelt på 22 lokalplansager). Horten har således foretaget en undersøgelse af 10 ikke tidligere undersøgte sager for så vidt angår planlovens § 21b, stk. 1. Derudover er der i 11 af de sager, der indgik i advokatundersøgelsen, også sket en undersøgelse af sagerne i forhold til planlovens § 21b, stk. 2 og 3.

På spørgsmålet om, hvorvidt udbygningsaftalerne i de 10 nye undersøgte sager er indgået på bygherres initiativ (planlovens §21b, stk. 1) vurderer Horten, at én sag er overvejende ikke-kritisk, fem sager er overvejende kritiske, og fire sager er kritiske. Dermed svarer det til mønstret fra advokatundersøgelsen i december 2021.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået gennemgået alle relevante sager, så vi kan få sat et endeligt punktum for undersøgelsen og få afsluttet det personalemæssige. Det er en trist sag – både for de involverede bygherrer og for forvaltningens medarbejdere. Nu skal vi videre. Der er gennemført kursusforløb i journaliserings- og notatpligt, og By- og Landskabsudvalget har den 17. februar 2022 godkendt et nyt administrationsgrundlag, som forvaltningen har taget i anvendelse, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Når ikke alle af de resterende sager har været undersøgt skyldes det, at nogle af dem er forældede.

Selvom rådmanden er ærgerlig over den praksis, der har været i forvaltningen, så overrasker det ikke, at andet heat af advokatundersøgelsen ligner den første.

- Det er ærgerligt, at det er sket, men der er ikke nogen, der har gjort det for egen vindings skyld. Det er en praksis, der har bredt sig lige så stille over årene, og lovgivningen har været svært at tolke, siger rådmanden til Nordjyske.

Undersøgelsen af de første 27 udbygningsaftaler viste, at Aalborg Kommune ikke var god nok til at overholde det såkaldte frivillighedsprincip i planlovens paragraf 21b i forhold til de udbygningsaftaler, kommunen har indgået med flere investorer og grundejere gennem de sidste 10 år. I konklusionen fra den første undersøgelse hed det bl.a., at ”ingen sager er ikke-kritiske, hvilket vil sige, hvor opfordringen ses at være kommet fra grundejer”, mens "15 sager er kritiske, det vil sige, at opfordringen ses at være kommet fra kommunen".

For så vidt angår de afsluttede sager anbefaler Horten, at kommunen ikke af egen drift tilbagebetaler midler, grundejer har afholdt i henhold til udbygningsaftaler, der ikke er i overensstemmelse med Planlovens §21 b. Begrundelsen for dette er, at kommunen kun kan tilbagebetale, hvis der er et relativt sikkert grundlag for, at kommunen er retligt forpligtet hertil. Horten anbefaler derfor, at kommunen afventer eventuelle sager ved domstolene.

16 medarbejdere er blevet interviewet af advokatfirmaet Horten i forbindelse med sagen om udbygningsaftalerne i Aalborg Kommune, og de risikerer nu konsekvenser, der kan omfatte alt fra at miste jobbet til at få en advarsel eller påtale. Efter at Horten fremlagde undersøgelsen for de første 27 udbygningsaftaler blev to ledende embedsmænd hjemsendt med løn nemlig stadsarkitekt Peder Baltzer og direktør for by- og landskabsforvaltningen Anders Fokdal.

Den personalejuridiske del afgøres i næste uge.