Ny affaldsordning: Selskab kimes ned

AALBORG: Aalborg Renovation bliver kimet ned, efter at kommunen 1. oktober indførte en ny ordning for indsamling af restaffald i Aalborg Kommune, hvilket betød levering af 67.000 containere til 110.000 husstande.

Aktuelt er der op mod 4000 telefonopkald om ugen og over 1000 mails, hvor der til sammenligning var 400-500 ugentlige telefonopkald og 300 mails, før september 2016.

Hos miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) er der tilfredshed med håndteringen af den nye ordning.

- Vi har lavet en kæmpestor omlægning og den største i Aalborg Kommune nogensinde i forhold til, hvordan vi håndterer affald, og jeg synes faktisk, at vi er sluppet ret hæderligt fra det. Jeg havde ingen forestilling om, at det her ville køre fuldstændig gnidningsfrit eller fejlfrit - snarere tværtimod, og det tænker jeg også, at det er det, der er sket, siger Lasse P. N. Olsen (EL).

Han afviser, at kommunen ikke har forberedt ordningen godt nok med så mange henvendelser.

- Vi har været i gang med at forberede og planlægge siden årsskiftet, da det blev vedtaget i byrådet. Det er en kæmpe omlægning, siger Lasse P. N. Olsen, der trods de mange henvendelser har oplevet en stor forståelse hos borgerne.

NORDJYSKE Medier skrev tidligere i oktober om flere borgere, der ikke havde fået hentet deres affald, og på det seneste udvalgsmøde var der enighed om nye servicemål for borgerhenvendelser, så der maksimalt på telefonhenvendelser vil være 10 minutters ventetid og en gennemsnitlig ventetid på fire minutter, mens der for mails vil være en frist på maksimalt fem dage.