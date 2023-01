Ny afsløring: Aalborg Kommune betalte over 300.000 til TV2 Nords dækning af landsstævnet

AALBORG:Onsdag kunne Nordjyske afsløre, at Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, efter blot 25 timers sagsbehandling gik med til at udbetale 125.000 skattekroner som produktionstilskud til TV2 Nords dækning af DGI Landsstævne, der blev afholdt i Aalborg i 2017.

Det var dog ikke det eneste beløb, kommunen bidrog med til den licensfinansierede tv-stations dækning af DGI Landsstævne.

Nordjyske kan på baggrund af aktindsigter fortælle, at man fra kommunens side også overførte 211.000 kroner til TV2 Nord.

Pengene gik ifølge fakturaen til produktion og transmission af DGI Landsstævne med fokus på efterskolernes show på Aalborg Stadion.

Dermed betalte Aalborg Kommune i alt 336.000 skattekroner til TV2 Nord i forbindelse med stationens dækning af landsstævnet.

De eneste dokumenter, kommunen har i gemmerne i forbindelse med udbetalingen af de 211.000 kroner, er udover fakturaen en mailkorrespondance mellem Mikael Justesen og eventchef i Aalborg Kommune, Søren Thorst, hvor TV2 Nord-chefen rykker for svar på, om Aalborg Kommune vil betale for produktionen.

Manglende sagsbehandling

Aalborg Kommune har ikke nogen yderligere korrespondancer eller mødereferater vedrørende aftalen med TV2 Nord. Der er ingen kontrakt, afrapportering eller lignende journaliserede dokumenter.

Dermed ligner udbetalingen de andre sager, Nordjyske har afdækket de seneste uger.

Her har eksperter gentagne gange kritiseret den mangelfulde eller deciderede ikke-eksisterende sagsbehandling i forbindelse med udbetalinger af skattekroner til TV2 Nord fra kommunens særlige konto for erhvervssamarbejde.

- Det er selvfølgelig dejligt med en hårdtarbejdende borgmester, kunne jeg sige sarkastisk. Men det er en atypisk og uhensigtsmæssig måde for en kommune at forvalte på. Det bliver sognerådsadministration, sagde professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh til Nordjyske om Thomas Kastrup-Larsens hurtige sagsbehandlinger af TV2 Nords ansøgninger.

- Det er det, almindelig forvaltningsret går ud på. At når man træffer beslutninger, så man kan dokumentere overfor revisionen og offentligheden, hvad der er foregået, har Jesper Olsen, formand for Transparency International, sagt til Nordjyske.

Henviser til presseafdeling

Nordjyske har forsøgt at få et interview med borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Vi ville gerne have spurgt ham om, hvordan beslutningerne om at udbetale i alt 336.000 kroner til TV2 Nord blev taget, hvem der stod for beslutningerne, og hvad aftalerne med TV2 Nord helt konkret gik ud på.

Vi ville også gerne have spurgt, hvad Aalborg Kommune fik ud af det, og hvordan man kom frem til den eventuelle vurdering.

Thomas Kastrup-Larsen henviste til en pressemedarbejder, der på vegne af borgmesteren svarede i en mail:

"På linje med tidligere forespørgsler om produktionstilskud, så er de håndteret efter daværende praksis, hvor der har været en administrativ vurdering af, at værdien generelt for Aalborg Kommune modsvarer tilskuddet. Det er i 2022 konstateret, at der tidligere har været en mangelfuld dokumentationspraksis, som vi har rettet op på fremadrettet. Vi har ikke yderligere bemærkninger til konkrete enkeltudbetalinger, men kan oplyse, at de 125.000 kr. var der dialog om i forvaltningens ledelse, mens de 211.000 kr. var en fælles beslutning mellem projektlederne fra DGI, Danmarks Efterskoleforening og Aalborg Kommune for at få dækket efterskolernes opvisning på stadion med 5.500 efterskoleelever, og der var en tredeling af udgiften. Formålet med udbetalingerne var at få omtale og eksponering af Aalborg på landsdækkende tv i forbindelse med DGI landsstævnet."

Nordjyske ville naturligvis gerne have interviewet borgmesteren i egen person for at kunne stille opfølgende spørgsmål. Eksempelvis om borgmesteren kan dokumentere, at der har været en praksis med at lave en "administrativ vurdering af at værdien generelt for Aalborg Kommune modsvarer tilskuddet".

Det er der nemlig ikke dokumentation for i nogen af de aktindsigter, Nordjyske har fået vedrørende udbetalingerne til TV2 Nord.

I en kortfattet mail svarer pressemedarbejderen igen på vegne af borgmesteren:

"Vi har i 2022 konstateret, at der tidligere har været en mangelfuld dokumentationspraksis, som vi har rettet op på fremadrettet."

Nordjyske har også forsøgt at få et interview med eventchef Søren Thorst. Vi ville gerne have spurgt ham om, hvordan beslutningen om at udbetale 211.000 kroner til TV2 Nord blev truffet, og hvem der stod for den.

Han er ikke vendt tilbage på Nordjyskes henvendelse.

I skærende kontrast

DGI Landsstævne bliver afholdt hvert fjerde år, og i 2021 var det Svendborgs tur til at beværte gymnastikstævnet. På grund af corona blev det dog først i 2022, man kunne afholde stævnet.

Nordjyske har spurgt Svendborg Kommune, om man i forbindelse med DGI Landsstævne lavede lignende aftaler med TV2 Fyn - altså udbetalte produktionstilskud af en eller anden karakter.

I en mail til Nordjyske svarer Eva Kristina Mikkelsen, der er strategisk kommunikationsrådgiver og chefkonsulent i kommunens kommunikationsafdeling, at der ikke har været nogen samhandel mellem kommunen og den regionale TV2-station.

"Det har end ikke været på tale. For at være helt præcis kan jeg oplyse, at det hverken har været italesat af Svendborg Kommune eller TV2 Fyn," skriver hun.