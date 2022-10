Ny afsløring: Aalborg Kommune har støttet endnu et 3F-arrangement med næsten en kvart million

AALBORG:Kritikken er løbende taget til, efter Nordjyske kunne afsløre, at Aalborg Kommune i 2019 betalte omkring en kvart million skattekroner for en velkomstreception for 3F stik mod kommunens egne retningslinjer.

Per Clausen fra Enhedslisten har kaldt det "håbløst", mens den tidligere DF'er og nuværende løsgænger Kristoffer Hjort Storm har kaldt forløbet for "fuldstændig vanvittigt".

Men nu tager sagen endnu en drejning.

Ifølge mediet Bjørknæs.dk støttede Aalborg Kommune også en 3F-kongres i Aalborg med 225.000 kroner i 2016.

Mediet skriver, at pengene blev givet som et markedsføringstilskud til AKKC, som stod for arrangementet.

Intet nævnt i redegørelse

Aalborg Kommune har lavet en redegørelse i forbindelse med Nordjyskes afsløringer i sagen om velkomstreceptionen i 2019. Her står der ikke et ord om, at Aalborg Kommune også støttede 3F's kongres i 2016.

Kommunaldirektør, Christian Roslev, bekræfter, at Aalborg Kommune støttede kongressen i 2016, men afviser, at Aalborg Kommune bevist har undladt at fortælle det.

Han forklarer, at det hele skyldtes en konto-søgning.

- Da der blev søgt aktindsigt i første omgang, var det kontoen for erhvervssamarbejde, der var i fokus. Pengene til kongressen i 2016 er betalt via en anden konto i Aalborg Event, og det blev vi først klar over i forbindelse med en anden aktindsigt, siger han til Nordjyske.

Nordjyske har tidligere beskrevet, at det var chefen for netop Aalborg Events, Søren Thorst, der besluttede at betale for velkomstreceptionen for 3F i 2019.

I den forbindelse har vi flere gange talt med Søren Thorst, men han har ikke nævnt, at Aalborg Kommune også støttede 3Fs kongres i 2016.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Søren Thorst, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Forundret over sagens udvikling

At Aalborg Kommune ikke umiddelbart opdagede, at der kunne være en sammenhæng mellem sagerne, undrer medlem af Økonomiudvalget og rådmand for Børn og Unge, Morten Thiessen (K).

- Jeg er forundret over, at man skal finde ud af det her bid for bid og at man ikke selv kan finde ud af at forbinde de to hændelser, siger han til Nordjyske.

- Og så er jeg forundret over, at man i så lang tid har haft en praksis med brug af skatteborgernes penge, som ikke stemmer overens med den politik, vi har haft.

Undersøger om tilskuddet er ulovligt

Mandag i denne uge blev Økonomiudvalget i Aalborg Kommune enige om, at kommunens jurister skal undersøge, om det var lovligt, at kommunen støttede 3F-arrangementet i 2019.

Men først umiddelbart efter mødet blev politikerne orienteret om, at Aalborg Kommune også støttede 3Fs kongres i 2016.

Det får rådmand og løsgænger Kristoffer Hjort Storm, til at sætte spørgsmålstegn ved, om Aalborg Kommune bevist har forsøgt at skjule udbetalingen i 2016.

- Det virker inkompetent og jeg kan simpelthen ikke begribe, at kommunaldirektøren ikke kan regne ud, at når vi beder om en redegørelse, så bør man selvfølgelig også nævne, at man har betalt til et lignende arrangement i 2016, siger han til Nordjyske.

- At man ikke fortæller det til udvalget forud for så vigtigt et møde vidner om, at man forsøger at holde det skjult eller at man ikke er sin opgave voksen.

Nordjyske har spurgt Aalborg Kommune, hvornår de forventer at have svar på den juridiske undersøgelse, men de er ikke vendt tilbage på vores spørgsmål.