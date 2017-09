Ny afstemning om fjordforbindelse

AALBORG: Det nye byråd, som vælgerne sætter ved valget i november, skal på ny stemme om en tredje Limfjordsforbindelse.

Det foreslår De Radikale, der tager ønsket om en afstemning med til forligsforhandlingerne. Det kom frem ved førstebehandlingen af budgettet

- Der er intet, der tyder på, at den nye transportminister Ole Birk Olesen synes, at det er super vigtigt at bruge et stort milliardbeløb på en motorvej over Egholm, men hvad værre er, så haster det med at få en holdbar løsning. Dels slår trafikken i tunnelen hele tiden nye rekorder, men endnu mere alvorligt bliver det mere og mere tydeligt for nogen, der bare følger lidt med, at både Limfjordsbroen og den nuværende tunnel er ved at være meget gamle og slidte, sagde Daniel Nyboe Andersen (R).

Skal igen i arbejdstøjet

Han ønsker derfor en ny runde i byrådet, selvom et flertal i 2011 stemte for en Egholm-forbindelse.

Men nu skal byrådet igen i arbejdstøjet, når det gælder forbindelsen, mener R.

- Hvor man arbejder med en billigere model og en afstemning senest i 2019, så muligheden for at få en løsning ikke helt forsvinder, sagde Daniel Nyboe Andersen

Han peger på, at beslutningen i næste byrådsperiode vil have ti års jubilæum.

- Mindst 19 af de 31 byrådsmedlemmer, der var i afstemningen dengang, vil ikke sidde i byrådet 1. januar 2018. Enten fordi de har forladt byrådet eller sagt, at de ikke genopstiller i år.