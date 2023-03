Ny aftale skal gøre det mere attraktivt at åbne lægepraksis i Nordjylland

Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland (PLO-Nordjylland) har indgået en aftale om driften og organiseringen af lægevagten i Nordjylland.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Aftalen indebærer blandt andet, at Region Nordjylland fra 1. september 2024 overtager natbetjeningen af lægevagten fra klokken 23 til otte alle ugens dage. Dermed følger Nordjylland den samme model som de øvrige regioner.

Aftalen begejstrer regionsrådsformand for Region Nordjylland, Mads Duedahl (V).

- Det er en god aftale for alle parter og ikke mindst de nordjyske borgere. Når de praktiserende læger i Nordjylland i lighed med de andre regioner ikke længere skal dække nattevagten, så vil det fortsat være attraktivt at drive praksis her i regionen. Det er således et stort skridt i retning af at fastholde den gode udvikling, som vi er inde i på lægedækningsområdet, udtaler regionsrådsformanden.

Hos PLO-Nordjylland er der også tilfredshed med aftalen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet i mål med en aftale, der sikrer, at vi fortsat vil have en lægevagt i Nordjylland af høj faglig kvalitet til glæde for alle borgere i vores landsdel. Det frigiver vigtige lægeressourcer, at regionen overtager ansvaret for lægevagten om natten, og det tror jeg vil styrke lægedækningen i regionen, som i forvejen bevæger sig i den rigtige retning, udtaler formanden for PLO-Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen.

Lægevagtsaftalen forudsætter endelig godkendelse i Regionsrådet og hos PLI-Nordjyllands medlemmer.